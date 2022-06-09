股債行情不佳，新台幣匯率5月下旬急升2.5％，殺得壽險公司措手不及。新光金控9日公告5月自結獲利，因為壽險子公司新光人壽5月稅後虧損21.65億元，新光金5月稅後虧20.12億元，是17個月來單月最大虧損金額，累計前五月稅後獲利25.65億元，每股稅後獲利（EPS）為0.14元。

2022年對壽險公司來說可說相當「艱險」，債券殖利率大幅彈升，造成壽險公司手中的債券跌價，幾乎沒有可實現獲利的空間，股市又上下震盪，波動劇烈，壽險公司若要賣股票實現資本利得，還必須兼顧淨值，再來是新台幣兌美元匯率如同「春天後母面」，變化難測，4月貶值還讓壽險公司大賺，5月下旬急升，讓壽險公司來不及因應，帳上出現大幅匯兌損失。

新壽5月在不計避險工具及強制提存外匯準備金等成本下，帳面匯兌損失約50～60億元，收回28億元外匯準備金沖抵後，5月單月稅後仍是虧 損21.65億元，累計前五月稅後獲利亦降到1.96億元。

由於股市波動大，新光金另一子公司元富證券5月稅後亦是虧損0.87億元，前五月稅後累計虧損3.41億元。

在壽險、證券子公司都因資本市場及匯率獲利表現不佳時，新光銀行成新光金獲利唯一主力，新光銀前五月利息收入比去年同期成長13.58％，手續費收入成長2.1％，5月稅後獲利6.92億元，累計前五月稅後賺26.11億元，成為新光金獲利主要來源。