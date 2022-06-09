富邦悍將王詩聰上次短暫在一軍留下2打席，就帶著眼淚下二軍，他自責沒幫助到球隊，心想「怎麼會這樣就下去了？」這次他因申皓瑋染疫被緊急叫上一軍，「這次上來就是拿出應有的實力，才不會又帶著遺憾下去。」

王詩聰4月30日本季首度升一軍，但上來後並沒有太多出賽機會，僅留下2打席包含1K的成績，在5月9日被降二軍，這次則是因外野手申皓瑋確診、在6月2日緊急上一軍支援，近期連兩場比賽有安打，前役更是偷點跑出內野安打，帶起球隊氣勢。

雖然本季首度的一軍之旅沒有太多上場機會，但王詩聰也會在場邊熱情為隊友加油，並隨時做好上場的準備，總教練丘昌榮透露，常常還沒叫他準備他已經安全帽、護具都戴好；王詩聰則說：「我知道上來不可能馬上先發，從每次代打、代跑中慢慢讓教練累積信任。」

回想上次被管理通知下二軍，王詩聰在收拾東西時眼淚就不自覺地落下，「那時在收東西時，心想『怎麼會這樣就下去了？』眼淚就滴下來了，本來還以為是天花板漏水。」

王詩聰自責那次一軍之旅沒能幫助到球隊，「如果這兩打席有所作為，可能下去的就不是我。」這次下二軍，首席教練郭建霖有提點他一些攻擊方式，「他說我都想揮大棒，他告訴我要怎麼去猜投補配球、怎麼做攻擊。這次上來就是要拿出該有的實力，全力去拚，才不會又帶著遺憾下去。」

王詩聰的拚勁從他破掉的球褲就可以看出，上次短打也是觀察到守備員站位自發性突襲，不過他笑著說：「除了衝力比較大摩破褲子外，今年褲子也有改比較緊啦！在二軍已經摩破3件了。」