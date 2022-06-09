2022下半年初，來趟醉療癒之旅，窩在房內就能大啖美酒小菜，耽溺在美好的微醺氛圍中。（台北新板希爾頓酒店提供）

「酒愛這一味」雙人入住贈主廚特製下酒小食及臺虎特色啤酒，另享提早入住、翌日延遲退房等禮遇。（台北新板希爾頓酒店提供）

新北國際飯店，台北新板希爾頓酒店推出「酒愛這一味」住房專案，於即日起至6月28日期間訂房、6月30日前雙人入住，超值優惠3399元起，再贈台虎特色啤酒及主廚特製下酒小食外，還可提早14：00入住、翌日延遲至14：00退房等禮遇。為旅客把關、安心出遊，全館客房比照全球Hilton的防疫高規格「CleanStay」打造安心住房環境。

此外，位於館內27樓的行政酒廊，向來以雙北地區最美的高空酒廊聞名，即日起「從心出發」，凡預訂行政樓層房型或Hilton鑽卡會員，即可享有行政酒廊尊榮體驗。訂房洽詢專線：02-2958-3000；或上官網查詢https：／／is.gd／zG9cUI。

疫情期間，台北新板希爾頓以防疫最高原則，遵照防疫政策規範外，並落實 「CleanStay清潔計畫」，嚴格規範客房清掃及消毒標準，於門上貼置「CleanStay專屬客房封條貼紙」，以確保每位旅人能在安全無虞的環境下入住。

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