屏東縣新埤鄉9日舉辦「疣柄魔芋回娘家」，盼大家重視這一稀有植物。（謝佳潾攝）

台灣原生珍貴稀有種「疣柄魔芋」，會在梅雨來前開花並散發濃厚腐臭味，因此被俗稱「雷公屁」，但後因土地開發遭剷除而消失匿跡，近年新埤鄉建功村不僅復育有成還發起疣柄魔芋回娘家活動，盼藉此帶入教學及觀光發展。

新埤鄉建功村長孔德成指出，「疣柄魔芋」號稱是全台最大花朵，開花時花朵最大直徑可達30公分，高度則有50公分，所開出的花形非常奇特，會在梅雨來前陸續開花，並散發著濃烈腐臭，相當難聞，但它也因此有了自己的獨特之處。

孔德成說，「疣柄魔芋」不僅是台灣原生種，早年也常見於田野中，最早曾在八大森林樂園發現大量樹苗，但隨著遊樂園開發後就很少再見，以前新埤鄉的野地也很多，但當土地開發耕作後，多被當成野草剷除，所以它曾消失匿跡一段時間。

孔德成認為「疣柄魔芋」與新埤淵源頗深，是老一輩人的記憶，因此近年展開復育計畫，除在自家土地種植300多棵外，也與村人在親水公園規畫一處野種復育區共種植200多棵，且與新埤建功社區發展協會、新埤數位機會中心合作發起疣柄魔芋回娘家活動，盼藉此帶入教學與觀光發展。

孔德成說，復育區鄰近新埤國中，可作學校戶外教育場地使用，教育學生復育的重要性，新埤數位機會中心則透過攝影課程教學，引導在地民眾，學習應用數位媒體，記錄疣柄魔芋生長過程，透過網路社群的力量，讓更多人認識這瀕危的奇特植物，也為社區復育工作發聲。

此外，在屏東林管處及新埤鄉公所的協助下，正推動「觀光產業啟動農村地方創生」計畫，將規畫森林步道為賞花民眾提供優質觀光環境，也為親水公園帶來觀光人潮。