面子就是尊嚴!印度一名男子結婚前夕在兄弟慫恿下服用「巨量」威而鋼，只因在洞房花燭夜時重振雄風。不過他將近吃了正常用量的4倍多，也因此勃起情況持續20天都沒消退，妻子也幾乎「被榨乾」，怕到逃回娘家跟老公暫時分開一下，好讓自己喘口氣。

綜合印媒《今日印度》、《Timesnownews》報導，印度北方邦安拉阿巴德(Prayagraj)傳出新婚喜事變鬧事。男子在一場單身派對中聽了死黨的建議，一口氣嗑了200多毫克的威而鋼，用量幾乎是正常人的4倍。尷尬的是，超持久的威力是達成了沒錯，但似乎超乎預期，男子一連勃起20天後狀況還是沒改善，徹底精疲力盡的妻子見狀趕緊逃回娘家，再這麼下去到達的恐怕不是天堂，新婚短短幾天兩人只好暫時分居。

報導指出，男子就醫治療獲得改善，但下體膨脹的後遺症卻會永遠跟著他。當地醫師建議，人們避免輕易服用這類藥物，因為每個人的身體狀況不同，有報告指出，過量威而鋼甚至會導致眼部病變，包括畏光、視力衰退等。