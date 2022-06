長榮航空再次獲得全球旅客肯定,由全球知名航空乘客體驗協會(APEX Airline Passenger Experience Association) 頒發乘客評選「東亞最佳航空」 (Best Overall Airline in Eastern Asia) 和 「全球最佳客艙服務」 (Best Cabin Service),並得到協會認證「全球五星航空公司」 (Five Star Global Airlines) 等三大獎項。

APEX此次舉辦的乘客評選大獎(Passenger Choice Awards)及協會認證(Official Airline Rating)針對全球600多家航空公司、超過100萬個航班的乘客,以全球及區域等類別,評比項目包含「客艙舒適度」、「客艙服務」、「機上餐飲」、「機上娛樂」和「機上網路」填寫問卷,調查結果提供專業的外部審核公司查驗。長榮航空自2018年開始,四度被評為「全球五星航空」、蟬連兩屆「東亞最佳航空」,今年也榮獲「全球最佳客艙服務」的肯定

長榮航空在疫情期間從未停下腳步,持續精進服務措施及執行嚴謹的防疫作為,並努力在兩者之間取得平衡點。而近來環保意識升起,長榮航空也致力朝向2050淨零碳排的目標邁進,積極迎接疫後的旅遊生態。

為提供更安心優質的搭機體驗,凡是搭乘7月1日以後出發航班的旅客,皆可於班機起飛前21天內登入行程管理查詢機上菜單及飲品,其中皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙及部分航線豪華經濟艙的旅客更可於查看菜單後直接預訂主餐,旅客也可先選擇不需用餐,長榮航空將依此調整當日航餐的種類及數量,從而減少食材浪費。然而餐點準備需保留作業時間,故訂餐服務會於班機起飛前24小時截止。

此外,因應近年興盛的Podcast熱潮,機上娛樂系統也將於7月新增Podcast,提供多元化的選擇,首先推出「CAREhER」的亞太高階女性的領導力共學平台,提供各領域的優秀女性專訪;「聽天下:天下雜誌」精選天下雜誌精闢觀點,聚焦財經、國際趨勢的優質新聞、訪談與評論;「闖天下:天下雜誌」內容提供人才多元觀點,未來也將陸續導入更多類別的優質節目。

長榮航空為提供旅客更便利與個人化的服務,利用數位科技讓旅客從行前到機場及機上都能降低與人員的接觸風險,並打造安心舒適的客艙環境。未來也會持續秉持ESG精神,與旅客一起善用資源並減少能源消耗,共同為地球永續發展盡一份心力。