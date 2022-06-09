台南芒果農為了調節產期，常以折花方式處理，楠西果樹產銷班50班班長楊沁涓得知恰口科研公司正研發抑制乙烯的材料，雙方展開長達3年的合作，除了延熟實驗，發現製劑對於真菌、細菌類病害有明顯抑制效果；產銷班與恰口科研以此計畫參加民間創新提案競賽，也獲得了傑出獎。

恰口科研創辦人柯志諭以研究「炭材」起家，4年前楊沁涓得知柯志諭要開發抑制乙烯的包材，在尋找農友做實驗，馬上與柯志諭聯絡，雙方一拍即合。楊沁涓夫妻以多年種植芒果經驗與柯志諭分享，促成「非化學農藥保護劑」的測試合作。

為了解決芒果病理及保鮮問題，恰口從植物中萃取抑制病害及減緩生長的成分，開發「碳晶球製劑」，楊沁涓產銷班員提供試驗場域，在芒果套袋前噴灑一次，形成一層保護膜，實驗場域從第1年的5分地擴大到現在約4公頃。

除了產銷班班員提供果園做實驗，楊沁涓也推薦楠西棗農、台中水梨農、高雄酪梨農進行實驗研究。楊沁涓說，延熟的部分持續試驗中，恰口製劑也已通過「農委會防檢局」植物保護資材產品許可字號。

楊沁涓表示，試驗證明製劑對於真菌、細菌類病害有明顯抑制效果，另外意外驚喜的發現是，芒果皮目流膠有著大幅度地改善，兩樣加成直接將折損壓到最低，當然前提是要搭配得當的栽培管理。

為了幫助更多的返鄉青農能夠在務農工作上實質獲利，楊沁涓產銷班青農團隊與恰口科研報名參加十大傑出青年基金會的創新實踐平台計畫競賽，幸運獲得團隊傑出獎，期盼未來能整合更多外部資源，對鄉下農業與農村的發展能有所助益。