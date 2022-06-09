《滾動的詩》特映會，詩作顧問與創作詩人駱以軍出席。（公視提供）

《滾動的詩》詩作顧問與節目創作詩人鴻鴻出席。（公視提供）

《滾動的詩》特映會 詩人羅智成出席。（公視提供）

《滾動的詩》導演符昌鋒 。（公視提供）

《滾動的詩》特映會上，回聲樂團團員 合影 左起吉他手羅尹均、鼓手慕春佑、主唱吳柏蒼、貝斯手邱文彥。（公視提供）

《滾動的詩》特映會上，南瓜妮歌迷俱樂部團員合影 左起貝斯手陳弘禮、吉他手何俊葦、 主唱柯家洋。（公視提供）

《滾動的詩》特映會上，樂團「凹與山」團員 左主唱小凹（Estelle H）和鼓手Isan。（公視提供）

《滾動的詩》特映會上，南西肯恩團員合影 左女主唱南西、男主唱肯恩。（公視提供）

《滾動的詩》特映會上，神棍樂團團員合影。（公視提供）

由夢田影像出品，邀請15組台灣音樂人「以詩入歌」為創作，打造音樂紀實節目《滾動的詩》。將台灣從1920到2020年中的15首現代詩，化為音樂作品，藉由15集影像作品，探問「一首詩歌是不是可以改變世界？」，也呈現當代文化的累積與創造。

《滾動的詩》是「書店裡的影像詩」第四季計畫，監製蘇麗媚與詩作顧問鴻鴻、駱以軍、楊佳嫻等從主題的多樣性、現代的共鳴、歌曲的樣貌等方向，來回辯證下挑選出15首詩作；並邀請音樂顧問林尚德、黃宣銘、乱彈阿翔、馬世芳等人加入，選出了15組台灣音樂人與獨立樂團，大膽挑戰將詩作改編為歌曲。音樂作品含括搖滾、電子、民謠、嘻哈各種音樂型態，各有特色。

節目邀來擅長文學與音樂議題梳理的符昌鋒執導拍攝，搭檔王俊雄、吳俊輝兩位導演，耗時近2年時間製作，紀錄樂團與詩人交流、碰撞出的創作火花。昨日（6／8）下午節目在台北松菸誠品電影院舉辦特映分享會，詩人與文學顧問鴻鴻、駱以軍、羅智成、吳晟等人；以及參與節目的老莫、南西肯恩、回聲樂團、王榆鈞、吳志寧、凹與山、Wednesday與壞透樂團、神棍樂團、先知瑪莉Mary See the Future、南瓜妮歌迷俱樂部、Theseus忒修斯等11組音樂人、樂團出席參與活動。

詩人鴻鴻表示，現代詩要進入文創、影視產業是有困難的，佩服夢田團隊為獨立樂團跟現代詩做媒合「從日治時期的陳奇雲，到當代年輕詩人崔舜華、葉青詩作都含括，透過音樂幫助，讓不是詩的讀者做第三類的接觸」。駱以軍形容「每一條詩都是神秘的河流，每個詩人都是神祕的蕨類，只有上帝跟他自己看清楚這些繁複的文脈；《滾動的詩》像是個神秘河流的N次方」，也認為「台灣是半導體的超級大國，但其實我們的詩是世界級的超級大國，這次的結合是非常奢侈非常盛大的事」。

導演符昌鋒在當初蘇麗媚找上門時，自己認為「這是這麼多瘋狂的計畫」。而腦袋裡閃現的是，美國傳奇吉他手Jimi Hendrix（吉米·漢崔克斯）在Woodstock（胡士托音樂節）上用電吉他演奏美國國歌的畫面，他說「用音樂去挑戰權威，那才是靈魂的一部分」。符昌鋒會中表示，原先以為台灣的經典音樂停在８０年代，但「拍過15組樂團後，我發現這些種子都在！還在發芽」。

吳晟詩作〈再散步一些時〉情感浪漫、真摯，藉兒子、音樂人吳志寧巧手改編為歌曲，吳志寧在節目上說「爸爸的那些情詩對象不曉得寫給誰？」。而吳晟在特映會上打趣說「一直想翻轉我的形象，我的影像就是很鄉土，希望能像其他詩人這麼般瀟灑」，也笑稱「我透露一下，志寧他媽媽就是這首詩的女主角」，讓全場笑開。

「回聲樂團」鼓手春佑興奮地說「當初第一次在製作公司看到《滾動的詩》時，全團起立鼓掌」，認為節目紀錄了樂團跟詩人楊佳嫻的火花，誕生出〈誤認〉這個音樂創作；她也說「楊佳嫻老師是詩的活字典，學到很多詩的歷史」。

「南瓜妮歌迷俱樂部」以鬼才詩人商禽的〈樹中之樹〉寫歌。樂團主唱柯家洋是演員柯震東胞兄，他在會上表示，很榮幸受邀參與節目計畫，在鼓手離團、縮編狀態下「這是第一次的作品，也挑戰對詩作一字不改」。他笑稱自己現在已經瘦身成功，而當初「在隔離期間巨肥的狀態，可以到螢光幕上看到」。

樂團「南西肯恩」男主唱肯恩會上分享提及，詩人葉青雖已無法到場，「她作品的連結我們可以感受到」，也說「葉青常稱自己的詩刪去贅詞，只剩三個字『我愛你』」，特別結合她的作品寫下〈你的身體〉歌曲，闡述「愛是不分年紀與年齡，每個人都有愛與被愛的權利」。

樂團「凹與山」以詩人劉克襄的〈我們〉進行創作，團員「小凹」表示，被詩作的文字吸引，更驚訝詩作是來自課堂間閱讀過的自然作家劉克襄之手，她說「那種叛逆感與反差非常吸引我們」，節目上樂團也跟著劉克襄到關渡平原散步，小凹說「讓我們這些台北市長大的孩子進入老師創作世界」。

音樂人王榆鈞以詩人隱匿作品〈活著寫詩〉譜寫歌曲。王榆鈞說「每次看詩作都會有新的感覺，也是令我著迷的地方」，也期盼這次節目帶動音樂界「一起滾動詩歌的創作，因為往往沒有答案，也吸引人再回頭，看看能找到什麼」。

《滾動的詩》同時獲入選「台積心築藝術季」，台積電文教基金會執行長許峻郎表示，正同「滾動的詩」這個標題，雖然當詩作完成時，文字格式及美感已經確立，但透過影像及音樂元素的加入，卻能添加美感的層次，讓詩的生命力可以不斷的滾動且增厚，給予現代大眾更多的滿足。

《滾動的詩》將在6月11日起，每周六下午４點在公視、下午５點在台視、晚間６點在Vidol平台、夢田影像YouTube播映，之後也將在三立都會台、MTV陸續播出。