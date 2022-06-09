《滾動的詩》特映會，詩作顧問與創作詩人駱以軍出席。（公視提供）
《滾動的詩》特映會，詩作顧問與創作詩人駱以軍出席。（公視提供）
《滾動的詩》詩作顧問與節目創作詩人鴻鴻出席。（公視提供）
《滾動的詩》詩作顧問與節目創作詩人鴻鴻出席。（公視提供）
《滾動的詩》特映會 詩人羅智成出席。（公視提供）
《滾動的詩》特映會 詩人羅智成出席。（公視提供）
《滾動的詩》導演符昌鋒 。（公視提供）
《滾動的詩》導演符昌鋒 。（公視提供）
《滾動的詩》特映會上，回聲樂團團員 合影 左起吉他手羅尹均、鼓手慕春佑、主唱吳柏蒼、貝斯手邱文彥。（公視提供）
《滾動的詩》特映會上，回聲樂團團員 合影 左起吉他手羅尹均、鼓手慕春佑、主唱吳柏蒼、貝斯手邱文彥。（公視提供）
《滾動的詩》特映會上，南瓜妮歌迷俱樂部團員合影 左起貝斯手陳弘禮、吉他手何俊葦、 主唱柯家洋。（公視提供）
《滾動的詩》特映會上，南瓜妮歌迷俱樂部團員合影 左起貝斯手陳弘禮、吉他手何俊葦、 主唱柯家洋。（公視提供）
《滾動的詩》特映會上，樂團「凹與山」團員 左主唱小凹（Estelle H）和鼓手Isan。（公視提供）
《滾動的詩》特映會上，樂團「凹與山」團員 左主唱小凹（Estelle H）和鼓手Isan。（公視提供）
《滾動的詩》特映會上，南西肯恩團員合影 左女主唱南西、男主唱肯恩。（公視提供）
《滾動的詩》特映會上，南西肯恩團員合影 左女主唱南西、男主唱肯恩。（公視提供）
《滾動的詩》特映會上，神棍樂團團員合影。（公視提供）
《滾動的詩》特映會上，神棍樂團團員合影。（公視提供）

由夢田影像出品，邀請15組台灣音樂人「以詩入歌」為創作，打造音樂紀實節目《滾動的詩》。將台灣從1920到2020年中的15首現代詩，化為音樂作品，藉由15集影像作品，探問「一首詩歌是不是可以改變世界？」，也呈現當代文化的累積與創造。

《滾動的詩》是「書店裡的影像詩」第四季計畫，監製蘇麗媚與詩作顧問鴻鴻、駱以軍、楊佳嫻等從主題的多樣性、現代的共鳴、歌曲的樣貌等方向，來回辯證下挑選出15首詩作；並邀請音樂顧問林尚德、黃宣銘、乱彈阿翔、馬世芳等人加入，選出了15組台灣音樂人與獨立樂團，大膽挑戰將詩作改編為歌曲。音樂作品含括搖滾、電子、民謠、嘻哈各種音樂型態，各有特色。

節目邀來擅長文學與音樂議題梳理的符昌鋒執導拍攝，搭檔王俊雄、吳俊輝兩位導演，耗時近2年時間製作，紀錄樂團與詩人交流、碰撞出的創作火花。昨日（6／8）下午節目在台北松菸誠品電影院舉辦特映分享會，詩人與文學顧問鴻鴻、駱以軍、羅智成、吳晟等人；以及參與節目的老莫、南西肯恩、回聲樂團、王榆鈞、吳志寧、凹與山、Wednesday與壞透樂團、神棍樂團、先知瑪莉Mary See the Future、南瓜妮歌迷俱樂部、Theseus忒修斯等11組音樂人、樂團出席參與活動。

詩人鴻鴻表示，現代詩要進入文創、影視產業是有困難的，佩服夢田團隊為獨立樂團跟現代詩做媒合「從日治時期的陳奇雲，到當代年輕詩人崔舜華、葉青詩作都含括，透過音樂幫助，讓不是詩的讀者做第三類的接觸」。駱以軍形容「每一條詩都是神秘的河流，每個詩人都是神祕的蕨類，只有上帝跟他自己看清楚這些繁複的文脈；《滾動的詩》像是個神秘河流的N次方」，也認為「台灣是半導體的超級大國，但其實我們的詩是世界級的超級大國，這次的結合是非常奢侈非常盛大的事」。

導演符昌鋒在當初蘇麗媚找上門時，自己認為「這是這麼多瘋狂的計畫」。而腦袋裡閃現的是，美國傳奇吉他手Jimi Hendrix（吉米·漢崔克斯）在Woodstock（胡士托音樂節）上用電吉他演奏美國國歌的畫面，他說「用音樂去挑戰權威，那才是靈魂的一部分」。符昌鋒會中表示，原先以為台灣的經典音樂停在８０年代，但「拍過15組樂團後，我發現這些種子都在！還在發芽」。

吳晟詩作〈再散步一些時〉情感浪漫、真摯，藉兒子、音樂人吳志寧巧手改編為歌曲，吳志寧在節目上說「爸爸的那些情詩對象不曉得寫給誰？」。而吳晟在特映會上打趣說「一直想翻轉我的形象，我的影像就是很鄉土，希望能像其他詩人這麼般瀟灑」，也笑稱「我透露一下，志寧他媽媽就是這首詩的女主角」，讓全場笑開。

「回聲樂團」鼓手春佑興奮地說「當初第一次在製作公司看到《滾動的詩》時，全團起立鼓掌」，認為節目紀錄了樂團跟詩人楊佳嫻的火花，誕生出〈誤認〉這個音樂創作；她也說「楊佳嫻老師是詩的活字典，學到很多詩的歷史」。

「南瓜妮歌迷俱樂部」以鬼才詩人商禽的〈樹中之樹〉寫歌。樂團主唱柯家洋是演員柯震東胞兄，他在會上表示，很榮幸受邀參與節目計畫，在鼓手離團、縮編狀態下「這是第一次的作品，也挑戰對詩作一字不改」。他笑稱自己現在已經瘦身成功，而當初「在隔離期間巨肥的狀態，可以到螢光幕上看到」。

樂團「南西肯恩」男主唱肯恩會上分享提及，詩人葉青雖已無法到場，「她作品的連結我們可以感受到」，也說「葉青常稱自己的詩刪去贅詞，只剩三個字『我愛你』」，特別結合她的作品寫下〈你的身體〉歌曲，闡述「愛是不分年紀與年齡，每個人都有愛與被愛的權利」。

樂團「凹與山」以詩人劉克襄的〈我們〉進行創作，團員「小凹」表示，被詩作的文字吸引，更驚訝詩作是來自課堂間閱讀過的自然作家劉克襄之手，她說「那種叛逆感與反差非常吸引我們」，節目上樂團也跟著劉克襄到關渡平原散步，小凹說「讓我們這些台北市長大的孩子進入老師創作世界」。

音樂人王榆鈞以詩人隱匿作品〈活著寫詩〉譜寫歌曲。王榆鈞說「每次看詩作都會有新的感覺，也是令我著迷的地方」，也期盼這次節目帶動音樂界「一起滾動詩歌的創作，因為往往沒有答案，也吸引人再回頭，看看能找到什麼」。

《滾動的詩》同時獲入選「台積心築藝術季」，台積電文教基金會執行長許峻郎表示，正同「滾動的詩」這個標題，雖然當詩作完成時，文字格式及美感已經確立，但透過影像及音樂元素的加入，卻能添加美感的層次，讓詩的生命力可以不斷的滾動且增厚，給予現代大眾更多的滿足。

《滾動的詩》將在6月11日起，每周六下午４點在公視、下午５點在台視、晚間６點在Vidol平台、夢田影像YouTube播映，之後也將在三立都會台、MTV陸續播出。

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