大陸國台辦9日發布答記者會，針對美國政府9日證實將對台灣再出售價值約1.2億美元的軍艦零部件項目，大陸國台辦發言人馬曉光表示，堅決反對美國向台灣出售武器，直指美方的售武行徑嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，是對台獨勢力的縱容支持，嚴重違反美國不支持台獨的承諾。

馬曉光表示，敦促美方把「四不一無意」的表態落到實處，立即糾正錯誤，撤銷對台售武計畫，停止在涉台問題上玩火。

他更表示，民進黨企圖購武「以武拒統」，只會進一步損害台灣同胞的利益，把台灣同胞往火坑裡推，正告民進黨立即停止勾連外部勢力謀獨挑釁的行徑。

而這也是近期美國對台灣的再一次軍售案。稍早4月6日美國國防安全合作署（DSCA）宣布同意對台軍售，將派遣專業人員赴台提供愛國者防空系統、相關設備與後勤支援等技術援助，預計總額為9500萬美元。