品牌廠技嘉（2376）受到中國大陸封控打亂供應鏈及物流影響發酵，5月合併營收回檔至68.41億元，月減10.3％、年減41.03％，不過仍有優於2019年疫情前歷年同期的表現。累計今年前五個月合併營收470.69億元，較去年同期減少7.73％，為歷年僅次於2021年同期之次高。

技嘉表示，在板卡、筆電等含括電競產品線的消費業務部分，隨中國大陸封控趨緩、物流瓶頸緩步紓解，5月業績已較4月回溫，6月亦可望在出貨銷售動能進一步拉升下，保持正向成長。

不過在伺服器業務部分，則因封控停工對供應鏈帶來的影響發酵，遞延的訂單出貨在供應鏈產能及物流還未完全復原下，5月出貨動能因此受累，預計要到6月下旬、第三季陸續趕單出貨後陸續回補。

包括技嘉在內的品牌廠目前皆預估今年第二季將為全年營運低點，技嘉亦期在下半年供應鏈恢復正常，新品接續上市，及因封控影響遞延的訂單出貨效益推動下，回歸成長正軌。