台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）9日公告，5月份自結合併營收為新台幣10.24億元，較去年同期增加50.63％，累計1～5月自結合併營收46.95億元，較去年同期增加53.80％。

榮剛表示，目前接單持續暢旺，在手訂單已到今年12月底，目前正在接明年第一季出貨訂單，今年度的營收表現有高度的掌握度。尤其是5月份人力資源補足後，對營收將帶來正面助益，每月營收可望持續突破10億以上，從接單與出貨情況來看，第二季營收在訂單滿載的情形之下，預計將明顯優於第一季，且第三季可望表現更佳。

榮剛指出，因為地緣政治的影響，歐美鋼廠忙於軍工產品的補給，其他民生基礎工業的需求必須仰賴自國外進口，加上航太及油氣產品需求明顯增加，榮剛受惠於此，5月份接單單價仍維持在高水準，並未受到原料鎳價及合金價格下跌的影響，在產品組合優化、海運費下降以及232關稅豁免等因素的助益之下，未來獲利可期。