桃園市內壢第三市場公辦都更案位置現作停車場使用、住宅與超商使用。（住宅發展處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市內壢第三市場公辦都更案經歷3次招商流標，為促進內壢火車站附近老舊建築與公有土地活化再生，桃園市政府辦理第4次招商公告，若今年招標順利，興建時程估2026至2027年完工，預計有帶動周邊環境發展的潛力。

內壢第三市場公辦都更案位於中壢區中華路一段與文化路交叉路口東北側，面積2212平方公尺，現作為停車場、住宅區及便利商店使用。據悉，此案經過3次招商，前2回無人投標，第3次有廠商參與，但經評選後，仍無最適合廠商。

桃市府住宅發展處表示，第4次公告招商於8日起辦理，受理申請時間至今年9月5日截止，此案有3大亮點，首先地點鄰近內壢火車站，距離僅300公尺，步行3分鐘可抵達，若結合鐵路地下化等重大工程，可大幅改造當地景觀。

此案土地為商業區，廠商可引入多元內容，且周邊生活機能便利，擁有市場、量販店與學校等，未來還有醫院與國際會議中心等建設；最後是公有土地面積比例高，占將近8成，已取得各機關同意，範圍中有5名私有地主，參與意願高，附近鄰地仍有地主考慮中，建商得標後會由市府協助持續協調，故最終面積有擴大機會。

都市更新科長陳怡芳補充說明，原預估打造15層大樓，但經建商評估後，可蓋更高樓層，使用內容可商可住彈性高，且依照權利價值比例換算，市府可分回3成作為社會住宅使用，若今年招標順利，預估興建時程可於2026至2027年完工。