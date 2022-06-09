為延續選手運動生涯，提升我國競技運動實力，逐步朝職業化邁進，並帶動運動產業發展，教育部體育署規劃及推動企業運動聯賽，目前籃球、排球、足球、棒球、壘球及射箭等6種亞、奧運競賽種類蓬勃發展，未來期待羽球、橄欖球加入，讓台灣運動更好。

體育署表示，目前國內有籃球、排球、足球、棒球、壘球及射箭等6種亞、奧運競賽種類，透過企業籌組球隊或企業冠名贊助球隊，總計54隊投入企業聯賽行列，提供905位選手多元就業管道、延續運動生涯發展。

另外，體育署深知推動企業聯賽所需經費龐大，近幾年每年編列2.3億元投入協助，例如補助賽事籌辦、電視轉播及其他有助提升企業聯賽推動效益事項所需經費，結合單項協會及企業共同投入資源，以提升企業聯賽辦理效益。

體育署補充，為了鼓勵及肯定企業贊助及推動運動發展，自2009年起每年舉辦體育推手獎，並於去年底通過「運動產業發展條例」第26條之2增修條款，再於今年5月授權訂定「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶及捐贈費用加成減除實施辦法」，提供捐贈教育部認可職業或業餘運動業、專案核准之重點職業或業餘運動業或公告重點運動賽事之企業，可享有150%費用列支，藉以鼓勵更多企業籌組球隊及贊助企業聯賽，部分聯賽更透過引進外籍人才帶動賽事水準提升，激發賽事娛樂觀賞性，吸引更多民眾進場觀賽，未來有機會循序漸進朝職業運動邁進，盼帶動國內運動產業更進一步發展。