屏東科技大學於台南玉井成立循環經濟產業示範中心。（劉秀芬攝）

屏東科技大學與企業合作研發有果香的生質顆粒，可取代烤肉的木炭，在歐美有一定市場。（劉秀芬攝）

生質顆粒投入烤爐進料箱，取代烤肉的木炭，降低排炭量。（劉秀芬攝）

生質顆粒也可以當成爐火原料。（劉秀芬攝）

推動農業循環經濟，農委會委託屏東科技大學研究如何將農業廢枝條製成「生質顆粒」再利用，與廠商就近於芒果主要產地玉井成立示範中心，9日正式揭牌，也邀請有意投入廠商到場參觀。

玉井是台南市芒果主要產地之一，每年有大量修剪下來的果樹廢枝，除了芒果，還有芭樂、棗子、楊桃等果樹，農友除了裁成小枝條放在果園堆肥，也有產銷班合買破碎機，把枝條破碎後當成堆肥，或是向環保局清潔隊登記後，請工人整車送到指定地點，由環保局處理。

屏科大與瑩迪公司合作，收集廢枝木料，粉碎後高溫壓製成生質顆粒，除了可當鍋爐燃料，也迎合烤肉市場，推出烤肉用的果香味生質顆粒，在歐美有一定的市場。為了協助農民農業廢棄資材再利用，同時推廣循環經濟概念，屏科大也就近於玉井推出示範中心。

與會的農委會科技處技正李國基表示，以前農業廢棄物要花錢請人處理，現在經過循環利用，變成有價值的東西，將來可以賣錢，因此未來農友對廢枝條也要有分級觀念，適合製成生質顆粒的，可以當成資源再利用，未來市場機制成熟，循環經濟產業也會愈來愈興盛。

玉井區長陳新澈表示，既然要推廣循環經濟，希望屏科大與廠商可以與農會、產銷班好好討論如何合作，造福農民，創造更繁榮願景。玉井農友林易辰也表示，以往廢枝條都破碎後當有機肥，但腐化速度較慢，如果玉井就近有處理廠，很有意願一起合作。

屏科大木材科學與設計系副教授龍暐則說，廢枝製成生質顆粒，在屏東、雲林、南投都已有設廠，木料來源有竹子、雜木，每小時可以產出近2噸生質顆粒，只怕進料不夠，不怕廢枝太多處理不了；此次在玉井設廠，也是為了符合台南農業狀態，就近處理季節性大量的果樹廢枝，與在地農會產銷班討論出最好模式，當成一個示範點。