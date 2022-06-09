基金受益人也可電子投票了！金管會證期局副局長蔡麗玲9日宣布，因應數位化時代及新冠肺炎疫情，集保結算所已建置完成證券投資信託基金受益人會議電子投票平台，提供予掛牌基金（ETF）或非掛牌基金受益人會議皆可適用。

蔡麗玲指出，為提供基金受益人積極參與受益人會議之多元管道，金管會將建置及優化受益人會議電子投票平台列為資本市場藍圖策略四「提升金融中介機構市場功能及競爭力」之工作計畫之一，而集保結算所也已建置完成證券投資信託基金受益人會議電子投票平台。

依「證券投資信託基金受益人會議準則」規定，受益人行使表決權得以「親自出席、書面或電子」方式為之，是以投信事業召開基金受益人會議時，可利用此電子投票平台，提供投資人以電子投票方式行使受益人會議表決權，蔡麗玲表示，未來投資人就可以不受受益人會議召開時間與地點的限制進行投票，更具便利性。

因應數位化時代及新冠肺炎疫情，金管會已請集保結算所持續優化平台功能，且請投信投顧公會加強宣導投資人權益意識，並呼籲投信事業召開基金受益人會議時，併將電子投票列為基金受益人會議表決權管道之一，及鼓勵投資人積極採用電子投票方式行使表決權，兼顧防範疫情及維護投資人參與會議的權利。