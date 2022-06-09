不少人可能會在洗澡時小便，但看似無礙的行為卻暗藏危機！一位美國物理治療師提醒，女性不要在淋浴時邊小便，以免造成漏尿困擾，嚴重時甚至會損壞骨盆底功能。

根據英國《太陽報》報導，美國物理治療師艾麗西亞（Alicia Jeffrey-Thomas）警告，「小習慣可能會導致巨大的後果」。他在抖音TikTok發文指出，女性如果在淋浴的時候邊小便，「可能會對骨盆健康有害」。

艾麗西亞解釋，當膀胱充滿尿液時，會先傳送訊號給膀胱壁，再提醒大腦產生尿意，若是習慣了淋浴時小便，之後可能聽到流水聲就會產生連結，大腦就會產生想尿尿的念頭。

艾麗西亞也表示，女性的骨盆構造與男性不同，不適合站著小便，因為女性的骨盆底不適合完全放鬆，當大腦潛意識被制約後，嚴重時恐出現漏尿的狀況，長久下來甚至尿液無法排乾淨，上年紀也可能會更嚴重。

她也補充，女性上廁所時如果過度用力，或是半懸空坐在馬桶上，以及未受過評估就做大量凱格爾運動，都可能影響膀胱健康和骨盆底功能。