國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄9日新增1萬805例本土確診個案，近日更傳出高雄長庚醫院收治一名疑似罹患多系統發炎症候群（MIS-C）的6歲女童，發病期間高燒5天，且有腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、頭暈情況，目前女童仍在加護病房治療中，但病情已逐漸好轉，預計近日就可出院。

高雄長庚醫院兒童感染科醫師郭光哲表示，該名女童經過PCR採檢，Ct值大於30，由於女童就醫時發炎指數相當高，院方給予抗生素治療，但發現沒有太好的成效，且又陸續出現眼睛紅、皮膚疹等症狀，屬於新冠肺炎病毒感染後的發炎反應，疑似確診MIS-C，隨後送往加護病房治療。

郭光哲指出，女童經過治療後，各項發炎指數趨於穩定，病況已逐漸穩定，近日就能出院，但後續狀況仍需透過心臟科、風濕免疫科持續追蹤，MIS-C的病症與川崎症類似，但川崎症有復發的機會，而MIS-C由於是病毒引起的後續發炎反應，目前國外並未發現有復發的案例。

郭光哲提醒，MIS-C對孩童來說屬於突發性狀況，容易有心肌發炎的狀況產生，太晚診治可能會造成血壓低甚至嚴重的心臟衰竭，根據文獻顯示，兒童若有接種過疫苗，可降低9成MIS-C症狀的發生率，呼籲家長在適當狀況下，可盡速帶孩子接種疫苗。