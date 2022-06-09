雖然，2021年初就爆發台灣產險的防疫保單之亂，但就像前金管會主委曾銘宗說的「產險公司連最基本的風險控管都沒有」，看到1、2月歐美疫情爆發，看到2、3月韓國、新加坡疫情爆發，12家產險公司竟然還在3月中旬、4月上旬繼續大賣防疫保單。

隨著確診人數不斷攀新高，產險公司開始以各種理由拒保、拒賠。最讓保戶不爽的，去年防疫保單保費收入達71.56億元，理賠不到23億元，換言之，除了苦主台產外，台灣各產險公司從防疫險賺了至少48億元，現在要他們吐錢，卻藉口一大堆。

根據金管會在疫情爆發後的5月2日公布的統計，截至4月28日，有效防疫保單件數已超過600萬件，核保中的在途保單則預估有100萬～200萬件。

後來在媒體、立委的壓力下，針對這近200萬件在途保單，金管會主委黃天牧與保險局局長施瓊華於5月24日下午共同出席金管會例行記者會說明。

施瓊華說，各保險公司已允諾6月30日前一定會努力把所有案件消化完畢，民眾就可以知道，自己投保的保單是否已經核保簽署完畢並出單；黃天牧還補充說，金管會不會被動等待各公司，而會每周都主動去了解其核保進度，一定會要求保險局密切跟各公司保持聯繫。

然而，半個月過去了，6月9日的金管會例行記者會上，在記者的追問下，保險局副局長林志憲表示，仍有100多萬件在途保單，還在核保中；12家產險公司也只有2家完成核保。

一，防疫險第一亂：以核保為借口拒保。

據富邦防疫保單的續保戶反映，富邦曾在4月26日發表聲明稱，4月20日(含)收到公司寄發之續保通知書且公司已收取保戶之保費者，保險契約確認成立；但他在4月18日就已經簽了續保通知書，而且已經簽了信用卡扣款同意書，富邦業務收到後，卻一直沒有給要保單，幾次追問，業務都推說，已經把相關文件都交給公司，但因為量大，公司需要時間核保，結果到現在都沒下文，再問業務員，都不接電話了。

記者就此詢問施瓊華，她回答，雖然是續保，但如果保險公司在契約中有提到「保留核准權利」時，保險公司也可以不續保。

至於保險公司技術性拖延核保程序，變相拒絕保單，施瓊華只是重申，如果保險公司收的是現金保費，或是信用卡已經扣款，則契約就成立，而所謂「拖延核保」則需要根據個案來檢視。換言之，所謂產險公司完成核保，不等於目前100多萬張在途保單都能獲保。

二，防疫險第二亂：拒絕重複投保。

據立委高嘉瑜調查，富邦在自己的「防疫647」保險商品網路宣傳頁面中已講明：「每人僅限投保富邦產一張防疫保單，但其他保險公司商品不在此限！」另就受害保戶提供的4月13日的對話紀錄中，富邦產的業務也曾明確告知保戶：防疫險可以重複購買其他家，完全沒有問題。

高嘉瑜指出，如今，有做過事前承諾複保險的產險業，諸如和泰、中信，皆已於近日亡羊補牢，陸續承保，唯獨帶頭作亂的富邦產，至今還在裝死？

對於高嘉瑜的質疑，金管會保險局副局長張玉煇在6月2日的例行記者會上回覆，保險公司可以基於風險控管對複保險保留核保權利，但如果已承諾承保而不屢行，金管會都會發函給有關公司要求查明並改正。但截至6月7日，12家產險公司中，只有4家在官網明確表示接受重複投保。

三，防疫險第三亂：居家照護理賠縮水。

產險公會5月30日公布「防疫保單理賠彈性處理問答集」，還是強調居家照護不符合「住院」的定義，且因居家照護者並無住院者未支付醫療費用，所以不適用實支實付型醫療險。針對居家照護的理賠，公會只說，由各會員公司依據保單規定自行判斷。

對此，林志憲表示，居家照護若比照住院一定要用藥，目前是以治療為目的之醫療行為，如處方、用藥、處置等做判定，但各產險公司不會用哪些藥品來認定理賠。

不過，還是有產險公司堅持「不使用新冠專用藥就不理賠」，高嘉瑜就發現，富邦產對外稱「居家照護理賠不限新冠用藥」，事後說法卻一變再變。

後來，中國人壽、南山人壽、新光人壽、兆豐產險等已言明：「只要是醫師開的，用普拿疼也賠，不限抗病毒藥物。」但經高嘉瑜直接詢問富邦客服上述用藥理賠問題，卻一問三不知，只說會遵照公司政策，直至她透過金管會去詢問富邦產才得知：富邦產至今仍堅持只限新冠專用抗病毒藥物才理賠。

而根據保戶提供富邦業務出示的目前居家照護理賠7種藥物，分別為3種專治新冠肺炎的Paxlovid、Molnupiravir與清冠一號，另外4種非專治新冠病毒的抗病毒藥物為瑞德西韋、安挺樂、烴氯奎寧、阿奇黴素。

從防疫保單「三大亂」（技術性拒保、拒絕重複投保、居家照護理賠縮水）看，金管會對於產險公司有必要加強監管，以維護保戶權益。