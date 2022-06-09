新車站完工後，加上周圍商圈整體發展下，停車需求會更加踴躍，有鑑於此，他在車站整體規劃中，要求鐵道局必須要設計足夠的停車位置，地下停車場工程預計在2024年7月竣工驗收。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

新高雄車站的規劃中，商業大樓及旅館大樓也是亮點之一，兩棟大樓預計在2024年完工並進行招商。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄鐵路地下化完工後，高雄車站本體與周圍交通路網的規劃，一直是大家相當重視的議題。高雄市立委李昆澤今日與市議員何權峰、康裕成、鄭孟洳議員服務團隊，到站東路與車站地下停車場，關心工程相關進度，李昆澤說：「有望在10月底開放通行。」

李昆澤說明，高雄鐵路地下化完成後，經他爭取中央經費，填平地下道、拆除數座陸橋等立體化設施，也打通市區南北向道路，而位在高雄車站旁，最關鍵的站西路與站東路則扮演壓軸角色。

去年3月，因應車站周邊交通需求，站西路臨時路型先行開通，站東路則在中博高架橋拆除後也開始動工，預計今年9月可陸續完成標誌、標線的劃設，以及景觀布置等工作，再與市府討論通車前驗收等相關程序，有望在10月底開放通行。李昆澤表示，未來站東路與站西路正式通車後，分別會是北向與南向單行的三線道，希望車流能更加順暢的通行高雄站區。

新高雄車站的規劃中，商業大樓及旅館大樓也是亮點之一，兩棟大樓預計在2024年完工並進行招商，在車站商圈整體規劃下，期望商業大樓能吸引多方產業進駐；旅館大樓部分，也因緊鄰車站，具有交通便捷的優勢，對於商務需求或是休閒旅遊的客群，都是非常方便的住宿選擇，能為火車站周邊創造更多經濟效益。

李昆澤也提到，新車站完工後，加上周圍商圈整體發展下，停車需求會更加踴躍，有鑑於此，他在車站整體規劃中，要求鐵道局必須要設計足夠的停車位置，地下停車場工程預計在2024年7月竣工驗收，未來完工後，將可提供地下兩層的停車空間，含82席計程車格內總計有604席汽車停車格、967席機車停車格，期望能有效舒緩停車壓力。

李昆澤強調，他一路推動鐵路地下化通車到綠園道建設完工，再到車站本體及周邊道路施作的過程中，都十分重視地方意見，也深知民眾對於交通動線與停車空間的需求，經過多次奔走及協調，高雄車站的最後一塊拼圖就要完成，高雄車站將以全新面貌，賦予火車站及周遭商圈新生命。