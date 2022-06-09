新冠肺炎疫情嚴峻期間，不僅各校改線上授課，許多安親班與補習班也跟進，或採停課與事後補課等方式。近日桃園市楊梅區有家長反映，遇到停課退費爭議，但怕影響到孩子，故敢怒不敢言。桃市教育局說明，今年規定較彈性，建議家長與業者充分溝通，討論雙方都能接受的方法。

楊梅有家長反映，5月因疫情停課，孩童赴安親班天數少，沒採線上教學改事後補課，只能默默接受，但仍有部分家長希望退費，又擔心影響到孩子在安親班的上課狀況，怕事後尷尬只能敢怒不敢言。且若採補課，對上班族家長來說，恐怕會有接送時間對不上、補課時數不一等狀況。

每間安親班處理方式不同，楊梅另名家長說，孩子就讀安親班因疫情無法到課，後來改以天數計算，從每月學費裡扣除沒上課天數的費用，或直接退還給家長，更詢問家長是否要線上補課，提供彈性選擇。

退費爭議引起部分家長不滿，教育局對此說明，因先前採停課不停學，今年較去年彈性，安親班與補習班各有不同規定，其中安親班包括照顧孩童與指導作業等，在實體、線上授課或補課時數方面無強制規定，建議家長與業者溝通，協調出雙方都能接受的方法，若仍不滿意可進一步尋求消保會協助。

此外，對於因個人因素無法參與部分課程的孩童，教育局也提醒最新規定，業者應計算天數給予退費，安親班部分若超過學期3分之2才提出終止契約者不予退費，教材費中已購買之材料或已製為成品者也不會退；補習班則是學生達全期或總課程時數3分之1以上才申請退費者，先前收取的當期開班費全數不予退還。