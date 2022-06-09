超商二哥全家（5903）掌握疫情居隔商機，成功化危機為轉機，9日公布5月營收74.2億元，年增3.7％，也比4月成長2.1％，衝上歷史第三高。

累積全家今年前五月營收356.82億元，年增1.8％，維持穩健成長態勢。

5月國內疫情升溫，包括確診人數及居家隔離人數都飆升，超商人流有減少。不過全家成功化危機為轉機，除配合政府開賣快篩試劑，並針對民眾營養補充需求，推出自有品牌FamilyMart Collection保健食品等，帶動相關業績年增四成。

另外許多民眾居家，自煮人口上揚，全家透過會員APP「全+1商城」與「全家行動購」雙渠道，推展冷凍生鮮、調理美食等網路購物，業績更是較去年同期翻倍成長。

全家年初受到過年期間天氣濕冷，導致超商人流減少，旺季表現不如預期，第一季稅後純益1.7億元，較去年同期大幅縮水46.5％，換算單季每股純益0.76元，創下近五年新低。不過全家第二季營運迅速回神，今天公布5月營收更創下2020年8月以來的近21個月新高，獲利有望同步推進。

全家持續展店，累計至5月底止，總門市數達4,044家，比4月再增加14家，持續助攻公司營收成長。另外全家旗下電子支付服務「全盈+PAY」4月底上線，也帶動話題與買氣。

展望6月，全家主管觀察疫情由北向南延燒，居隔商機掌握仍是營運重點，全家將以多元商品組合、虛實融合的購物管道加以對應，且首度參戰電商大促「618購物節」，積極搶攻網購需求。

另外因應入夏高溫，全家也將針對各式冰品、啤酒、輕食等，陸續推出話題新品與活動，可望驅動營收動能。