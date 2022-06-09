8吋晶圓代工廠世界先進（5347）9日公告5月合併營收53.20億元，創下單月營收歷史新高。世界先進第二季接單滿載，產能利用率超過100％，季度營收可望達到152～156億元的業績展望目標，不過隨著面板驅動IC（DDIC）市場進入庫存修正，法人預期第三季利用率恐降至90～95％。

世界先進第二季接單維持強勁，晶圓三廠0.8萬片新增產能開始量產，季度產能較上季增加7％，平均月產能約達26.3萬片8吋晶圓，加上平均晶圓銷售價格較上季增加，預期第二季合併營收將介於152～156億元，較上季成長12.7～15.6％，平均毛利率提升至48.5～50.5％之間。

世界先進公告5月合併營收月增18.6％達53.20億元，較去年同期成長56.0％，為單月營收歷史新高，累計前五個月合併營收232.98億元，較去年同期成長47.8％，改寫歷年同期新高紀錄。法人預期世界先進6月營收續創新高，第二季營收將達成業績展望目標。