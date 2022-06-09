3噸半貨車慘遭酒醉女迎面衝撞，網友笑歪「這不是在碰瓷，是真的想撞爛你」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

忽有龐然大物，拔山倒樹而來！行車紀錄拍下台北市承德路2段上，有名疑似酒醉女子突然看見3噸半貨車欲經過，竟迎面直衝，直到「碰」的一聲倒在地上，一旁的男性友人也向前表達致歉，表示女生酒喝太多起酒瘋。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1段59秒行車紀錄器影像，事發地點在台北市承德路2段上，有名開著3噸半貨車司機從民權東路右轉至承德路2段，快要到閃黃燈路口時，突然看見前方有一對男女站在馬路上，貨車司機慢慢的減緩車子速度，突然女子向貨車飛奔過來，貨車司機趕緊踩煞車停在閃黃燈路口前，但女子仍繼續往前衝，直到「碰」的一聲，撞上3噸半貨車倒地，男子趕緊衝上前，向貨車司機道歉，貨車司機也向男子詢問「是不是酒喝太多，起酒瘋」，隨後貨車司機便倒車，繞過女子離開。

3噸半貨車慘遭酒醉女迎面衝撞，網友笑歪「這不是在碰瓷，是真的想撞爛你」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友紛紛留言表示「真心覺得，發明行車紀錄器的人 應該要得到諾貝爾獎」、「行車紀錄器才是自保之道」、「這不是在碰瓷欸，她是真的想撞爛你」、「國小課本的一段是這麼說明，忽有龐然大物，拔山倒樹而來」、「要先檢查車損吧」、「這種的一定要直接叫警察，現場拍照並且做筆錄」。

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