台灣開放共存後，確診數居高不下，過去7天平均單日新增7萬例，儘管中央仍自信台灣有足夠能力為全球防疫做出貢獻，但醫師潘建志看到一個數據後，示警台灣很可能成為變種病毒的黑洞。

潘建志指出，目前全球最大的病毒資料庫，是由GISAID(全球共享流感數據倡議組織)所建構的平台，平台上已有1000多萬筆基因定序資料，都是來自世界各國自主上傳，目前連猴痘都有了，變異株的分類與監測，都是從這個資料庫採集數據分析而來。

然而台灣4、5月增加了200萬例左右，甚至數次成為單日確診最多的國家，但分享給全球的病毒基因定序個案數，2個月來竟然只有16例，潘建志直呼「簡直少得離譜」。

潘建志舉他國為例，表示澳洲人口和台灣差不多，2個月來分享了快2萬例，新加坡、香港、越南甚至菲律賓都分別有2537例、1145例、368與141例。潘建志傻眼說，連菲律賓都是台灣的9倍，難道台灣快變非洲國家了？而這2個月，全世界分享總是為70.6萬例。

潘建志說，台灣5月上傳8個檔案，皆為BA.2.3，此變異病毒佔了全球14%，但台灣有無BA.2.3變種？有沒有更強更致命的病毒株？有沒有會導致更多兒童腦炎的變異株？這些問題的答案目前全都是不知道。

衛福部日前曾表示，將進行基因定序研究，驗證是否人種差異導致台灣兒童腦炎案例特別多，但潘建志指出，在此之前，應該先了解病毒特性，是否與他國流行的有所不同，現在流行的BA.2.3就是腦炎兇手？或是有出現其他變種作怪？而要找到答案，就必須先共享更多病毒基因定序，讓全球學者都能參與分析，台灣200萬確診卻只分享16例，實在太少了，且可能因此成為新的變種病毒黑洞。