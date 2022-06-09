首爾市政府與韓國國土交通部今天宣布自動駕駛計程車服務RoboRide將在路況最為繁雜的首爾市中心江南區正式啟動，由現代汽車開發的4輛自駕車將在2個月試營運後，從8月起正式開放首爾市民搭乘。

首爾市政府去年發表首爾自動駕駛2030年願景，將江南區指定為自動駕駛汽車示範營運區，規劃引進RoboRide及自動駕駛公車，連接去年底先行導入自動駕駛服務的上岩區，與預計在2、3個月後上路的清溪川一帶，推動市區自動駕駛技術商業化。

首爾市長吳世勳9日做為第一名乘客，率先體驗RoboRide服務，沿著人車混雜的江南區德黑蘭路搭乘約3.4公里路程。（圖/ 中央社）

首爾市政府去年底先在人車較少的上岩區試辦自動駕駛汽車服務，但僅提供固定路線，這次在江南區則大幅提升難度，由自動駕駛系統自行判斷到達乘客目的地的最短路程，並根據路況自行調整行駛路線。

首爾市長吳世勳今天做為第一名乘客，與國土交通部長元喜龍今天率先體驗RoboRide服務，沿著人車混雜的德黑蘭路搭乘約3.4公里路程，下車後的吳世勳滿臉笑容地對媒體表示，自動駕駛計程車乘坐起來的感覺與真人駕駛幾乎一樣，認為這次體驗到的自駕車技術「超乎預期，目前還沒發現不足之處」。

吳世勳表示，江南區路況複雜，不僅有許多公車、高速巴士等大型車輛，也能看到很多穿梭在車輛之間的外送機車騎士，突發狀況多，有利自動駕駛系統蒐集道路資訊，「做好更多準備後，年底開始還會有通往青瓦台的自動駕駛公車服務」，希望藉此協助業者在自動駕駛技術的國際競爭中搶占一席之地。

為了自動駕駛計程車服務能順利運行，首爾市政府及國土部從2020年就開始在當地布局，營運交通號誌開放系統，提供132個十字路口的交通號誌轉換訊息，包括號誌顏色及轉換時間等。

在9月服務正式上路前，首爾市府計劃先進行2個月試營運，由內部選定的試乘團搶先體驗，蒐集足夠資訊以提高安全性。8月起將有4輛RoboRide計程車開始提供載客服務，供市民利用手機app叫車，而且是免費搭乘。

不過，雖然RoboRide採用自動駕駛系統，車上仍會配有一名負責安全教育的緊急駕駛員，因此一輛車最多可乘坐3名乘客。

RoboRide服務範圍今年先從德黑蘭路、江南大路、永東大路、彥州路及南部循環路等26條道路開始，全長共48.8公里，明年將進一步擴大至島山大路、狎鷗亭路等全長76.1公里的32條道路，覆蓋江南全區。（編輯：黃自強）1110609