國美館館長梁永斐（右1）親訪資深藝術家江明賢（右2），洽談展覽合作及創作交流。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

國美館為落實「重建台灣藝術史」政策理念，持續推動台灣資深藝術家相關紀錄片、傳記出版、研究個展，館長梁永斐自去年起推動資深藝術家研究型個展，獲得熱烈迴響，繼拜訪藝術家劉國松、廖修平及謝里法等人，今天再親訪藝術家江明賢，洽談展覽合作及創作交流。

梁永斐表示，台灣資深藝術家用一生投入創作，灌溉這塊沃土，國美館作為「藝術家的家」，透過台灣資深藝術家研究個展支持藝術家持續不斷創作，讓民眾看見藝術價值，並展現文化傳承的精神。

江明賢現任台灣美術院院長，曾任國立台灣師範大學美術系暨美術研究所教授、系主任及所長等，作育英才無數，在海內外舉辦過60多次個展、參加聯展不計其數，作品廣受海內外美術館及博物館珍藏，1988年獲「國家文藝獎」。

國美館表示，江明賢受東方美學薰陶及西方前衛藝術思潮啟發，水墨畫的表現和技法呈現多元化發展。江明賢認為，越是簡單的主題，越要畫出深度與厚度，他試圖突破水墨創作的傳統形式和限制，以宏觀的視野將水墨推向國際藝術殿堂。

國美館指出，明年將舉辦江明賢老師個展，邀請墨海樓國際藝術研究機構創辦人葉國新博士擔任策展人，期待深入發掘江明賢豐沛的東西美學兼具的創作，呈現在世人眼前。