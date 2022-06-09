驪歌聲響起，又到畢業季節，傳出停辦紛擾的台南台灣首府大學，11日將舉行畢業典禮，受限於疫情，將以線上方式舉辦；台南藝術大學也將於11日舉行線上畢業典禮；遠東科技大學則採實體畢業典禮，讓學生與家長自由報名參加，校方也將加強防疫措施，讓畢業典禮順利舉行，為學生留下圓滿回憶。

台南藝術大學教務處表示，因應疫情，今年畢業典禮採線上直播及網頁媒體連結播送方式進行，11日下午2點開始線上典禮播送。南藝大本屆畢業生大學部計181人、研究所120人，由校長詹景裕以及國立台灣文學館館長蘇碩斌、立委林宜瑾直播致詞，祝福畢業生展翅飛翔，航向另一個新的人生階段。

南藝大線上典禮安排研究所及大學部畢業生代表致詞外，將播放由該屆應用音樂學系畢業生所創作的「藝端 A heReTic」、「修練成仙」2首畢業歌曲及MV，典禮尾聲時，播放師長及在校生精心錄製的影片，祝福所有畢業生畢業快樂。

遠東科技大學今年則採實體畢業典禮，11日上午10點舉行，開放學生及家長自由報名，結果報名踴躍，今年大學日間部及研究生畢業生有1042人，光是學生報名有近500人，家長報名近300人。

遠東科大表示，為了防疫，學生座位會加大距離，由校長王榮聖主持畢業典禮，並為各院所系代表頒發學位證書、撥穗。其他學生由各系老師代為頒發學位證書、撥穗。

至於處於停辦、停招紛擾中的台首大，今年研究生畢業班有21人、大學部畢業班有237人，校方仍盡力籌辦線上畢業典禮，也將於11日舉行。