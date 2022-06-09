醒吾科大領先全國首創技職教育特展「醒浪潮」，今(9)日在台北華山文創園區盛大舉行，由最酷炫的空拍機群搭配熱舞表演，及應屆畢業生藝人王品澔現場走秀揭開序幕，並邀請產學合作的貴賓一起進行火箭加速器開幕儀式，令現場觀眾驚呼連連，華山文創董事長王榮文盛讚是教育界新的嘗試！

醒吾科大陳義文校長(左四)及產學合作貴賓們一起進行火箭加速器開幕儀式。(醒吾科大提供)

醒吾科技大學校長陳義文致詞，首先感謝許多業界及校友對學校的支持，與前任校長周燦德的領導奠定好的基礎，這次是由鍾副校長發想及研發處跟各系科的配合，也是第一次讓醒吾科大將各系科的成果集合在華山展出，感謝老天爺的配合，今天雨過天晴共同揭開醒浪潮序幕 。

醒吾科大應屆畢業生藝人王品澔(右)現場走秀，活動主持人巨砲老師黃智涵一旁打趣「人帥真是好！」(醒吾科大提供)

醒吾科大校長陳義文(左二)與瀚荃集團董事長楊超群(左)及醒吾科大應屆畢業生藝人王品澔，接受現場媒體現場聯訪。(醒吾科大提供)

醒吾科大前校長周燦德表示，這是醒吾科大難得一見的盛大活動，感謝華山文創王榮文董事長的協助，讓醒浪潮可以盛大展出，印證技職教育核心價值是能動手解決問題。周燦德開心表示，佩服醒吾科大舉辦這次活動有條理過程井然有序，是用心辦教育的科技大學。

華山文創董事長王榮文驚嘆指出，這是華山開辦畢業季以來，第一次有大學包辦整個場地，也是第一次用一個大學的整體教育力量，展現在華山讓大家看見，更替畢業展開創了一個新的可能性，對台灣教育界做了新的嘗試，值得給予醒吾科大熱烈掌聲。

「醒浪潮」大師論壇與談人醒吾科大校長陳義文(右起)、Skills for U 執行長黃偉翔、前教育部次長周燦德及引言人雜學校蘇仰志地瓜校長，共同探討技職教育的未來與展望。(醒吾科大提供)

「醒市集」創意美食及新奇的文創小物，參觀民眾絡繹不絕。(醒吾科大提供)

伊林娛樂總經理林耀明強調，與醒吾合作伊林學院已有五、六年時間舉辦很多活動，像是伊林夏令營、伊林璀璨之星，找到許多優秀藝人，表藝系更有兩位學生實習三個月後已轉為正職。值得一提的是，今年伊林學院的課程報名踴躍，已有爆班的情況，將繼續與醒吾科大合作一起尋找人才。

新北市議員蔡淑君表示，本身是醒吾校友以醒吾為榮，很驚訝醒浪潮這麼大的活動僅花一天即完成，佈置完成也需要有學生們都已經準備好了，才能有如此完美的表現，希望醒吾的進步，在少子化下能跟現在一樣每屆招生都額滿，創造更多更好的傑出人才。

新北市金包里慈護宮董事長游忠義幽默指出，收到醒浪潮的華山論劍邀請，抱著感恩的心情來參與開幕式，並表示宗教需要你們，感謝醒吾科大協助宗教歷史建築攝影，讓有形及無形宗教資產可以傳承下去，預祝畢業生進入社會更上層樓。

果陀劇場營運長葉向華表示，四年前與醒吾科大合作將業界的學識智能帶入學校，去年在鍾副校長大力支持下敲定醒吾果陀學院，今年度將有音樂劇表演學程帶入課程，希望學生透過課程打開五感，並鼓勵熱愛表演的同學帶三個「自」來參與音樂劇學程徵選，「自信－相信做得到」、「自得－享受學習過程怡然自得」、「自我要求－自我要求不要停止學習」，以此鼓勵同學在人生舞台繼續創造光芒。

科丁聯盟協會北北基分會會長楊少明表示，協會規劃將在林口招收200位學生進行程式教學，醒吾科大是他所見過最有效率的大學，幾個月就洽談好合作方式，共同培訓學生成為教育偏鄉小孩學習程式的老師。

醒浪潮代言人王品澔表示，他是醒吾科大行銷系應屆畢業生，感謝醒吾科大讓他瞭解到自己想要的是什麼，也是因為醒吾科大認識醒吾伊林學院，透過璀璨之星才有機會進入伊林娛樂公司。他感謝學校規劃如此完美的場地讓各系畢業生可以展現成果，並邀請大家到各展區參觀。

「技職教育翻玩浪潮－大師論壇」，特別邀請到前教育部次長、醒吾科大前校長周燦德講座教授，及Skills for U 執行長黃偉翔，與醒吾科大陳義文校長列席討論，並由雜學校的蘇仰志地瓜校長擔任引言人，一起討論技職教育的未來與展望。

周燦德教授表示，「飛鴻在天，魚在水」就是技職教育的概念，讓孩子找到適當的科系並堅持學習，就是適性教育的理念。技職教育的政策應在教育的本質與實用性上取得平衡，且應以偏重於實用面為目標。

黃偉翔為現任非營利組織 Skills for U 執行長、技職3.0記者、教育廣播電台主持人，行政院青年諮詢委員會委員。他表示要配合大環境的改變，由於家長仍是會偏好公立學校，所以在大環境困境下技職學校仍需持續努力，如何讓業界進入教育學習模式、學習過程及學習結果，用技能與社會對話，透過技能促進社會永續與共好，盼台灣走向技能大國。

中午串場超吸睛的「阿你不打亂打秀」，由醒吾科大師生們共同演出，使用廚房最常見的器具作為樂器，打擊出輕快而震撼的節奏，幽默逗趣的對白及生動活潑的表情，抓住現場每一位觀眾的目光。

「大師論壇－創新舞台新視界」進行5G線上舞台展演跨域運用研討會，因疫情而讓全球數億人口遠距離辦公與教學，成就了宅體驗，5G線上舞台展演可以結合表演藝術、科技媒介與網路媒體，讓觀眾猶如沉浸在現場的全新劇場體驗。醒吾科大亦將持續培育文化科技跨域人才，形成學習、實作、產出的良性循環。

醒吾科大數位系作品輪播展覽，有3D動畫、虛實整合特效、微電影及得獎作品展出，參觀民眾駐足欣賞。「醒市集」創意美食及新奇的文創小物，參觀民眾絡繹不絕， Cvimall喜買電商的「Opro9」的智能家居產品，讓民眾實際操作體驗智能家庭系統，現場等候兌換贈品的民眾排出長長人龍。

「醒浪潮」6/10(五)至6/12(日)還有三天在華山熱鬧舉行，有時尚秀、新媒系作品展示、傳統杖偶戲、歌唱及舞蹈比賽、VR光劍表演、虛擬偶像虛實演唱會、VR立體繪圖、先進科技競技等，內容豐富多元，歡迎民眾蒞臨欣賞，更別忘了到「醒市集」及Cvimall展售中心挖寶，將會有意想不到的收穫喔！

醒浪潮技職教育特展由華山文創園區、米瑞克展覽設計、耘頂設計顧問、龍旺品牌策略室內裝修共同協辦及瀚荃公司大力贊助。特展整合醒吾科技大學全校資源，全部由學生團隊策劃與製作，打造全台唯一的大型技職教育特展，首創技職教育全校跨域聯合展出，這是一場前所未見的學用革命、勇敢創舉。