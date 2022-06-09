昔日《流星花園》「F4」男星周渝民（仔仔）長相帥氣有型，是不少人心中的男神，與大S（徐熙媛）的戀情也曾轟動一時；仔仔2015年與喻虹淵婚後育有一名女兒，生活轉為低調，不常公開曬恩愛；不過，周渝民今(9日)過41歲生日時，喻虹淵罕見放閃光彈，引發粉絲熱議。

自從去(2021)年新作《逆局》好評如潮後，周渝民有一段時間未公開露面；今(9日)適逢仔仔過41歲生日，凌晨一到，官方臉書和IG就分享了2張他與蛋糕的合照，身穿藍T的他短髮俐落面帶微笑，寫下心情透露了知足常樂：「簡單平凡的幸福很開心自在，歡樂喜悅的氛圍很溫暖富足」。

周渝民過41歲生日不忘送暖傳播愛，藉由他的慶生文宣傳公益活動。（圖／取自周渝民臉書）

仔嫂喻虹淵平日鮮少公然放閃，這回罕見破例，在個人限時動態曬出老公背影照，並甜蜜寫下：「祝孩子的爸爸，我的隊友，每天健康又開心、保持你的幽默、樂觀面對享受生活。」並不忘幫忙丈夫宣傳公益活動，還說：「他穿藍色衣服很可愛耶！」並附上4顆不同顏色的愛心，曬幸福羨煞眾人；不過下一張限動她又搞笑自嘲：「我對焦在包包上，我還是聽他勸告，以後拍風景或自拍就好」，讓網友們不禁莞爾。

喻虹淵曬出老公背影照，難得放閃說：「他穿藍色衣服很可愛耶！」。（圖／取自喻虹淵臉書限時動態）

周渝民和老婆13年前的定情作《痞子英雄》近日在Netflix平台播出，收視衝入排行前10名，掀起一波回憶殺；仔仔還因此戲入圍金鐘獎，意外落馬輸給同劇新人趙又廷，但他4年後就以《回家》奪得金鐘視帝獎座。而兩夫妻如今結婚已邁入第7年，女兒也已經6歲，生活一直甜蜜美滿。