嘉義布袋港往澎湖「藍色公路」，日前發生水上摩托車乘客不幸溺斃意外，立委蔡易餘為讓痛苦的教訓不會再發生，今舉行「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會。（蔡易餘服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義布袋港往澎湖「藍色公路」，日前發生水上摩托車乘客不幸溺斃意外，立委蔡易餘為讓痛苦的教訓不會再發生，今舉行「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會。（蔡易餘服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義布袋港往澎湖「藍色公路」，日前發生水上摩托車乘客不幸溺斃意外，立委蔡易餘為讓痛苦的教訓不會再發生，今舉行「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會。（蔡易餘服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義布袋港往澎湖「藍色公路」，日前發生水上摩托車乘客不幸溺斃意外，立委蔡易餘為讓痛苦的教訓不會再發生，今舉行「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會，會中相關單位除建議穿符合國際標準的救生衣，也提到可裝設「個人定位發報器」等設備強化。

蔡易餘說，這幾年布袋到澎湖的藍色公十分熱門，愈來愈多民眾騎水車橫越藍色公路，雖然推廣親水活動很好，仍應確保安全，日前落海事件就是一次痛苦的教訓，希望日後能加強GPS定位或警鈴功能，把安全防護改善好，推動海洋活動才能更順利。

今公聽會也邀集海洋委員會海巡署、經濟部工業局、交通部港務公司、雲嘉南風管處、交通部航港局、縣府農業處以及文化觀光局等相關單位，希望未來能強化水上摩托車騎乘的安全。

港務局在會議中提出，可以裝設「個人定位發報器」設備，或是將水上摩托車的安全插銷由騎乘人配戴改為後座的人配戴，或是做一個落水警報器，由後座人員配帶安全插銷，一拔開有聲響，3分鐘以內就可以採取救援的行動，但這些都還沒有制定任何法規，所以還需討論。

另相關人員也提醒，民眾應穿著船舶使用或國際標準的救生衣，另現場民眾提出，在做水上運動時，相關的教育訓練，包括水文認識、海域安全以及水車壓隊人員的戒護都應該要加強宣導。

蔡易餘表示，四面環海的台灣，親近海域的同時在安全維護上也要加強，嘉義至澎湖這段藍色公路，是越來越多人熱門騎乘的水域，也帶動兩港的商機，但前題是要將自身安全管理好，確保騎乘的安全，親近海洋也不能小看海洋的力量。