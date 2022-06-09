陸媒《環球時報》刊登文章指稱美國外交官私下承認編造新疆人權侵犯議題後，美國駐華大使館在網上公開闢謠，並譴責中國的行為會將這些外交官置於被騷擾的危險之中。

《美國之音》引述美國駐華大使館在推特上發表的推文指出，「我們要求中華人民共和國停止將虛假陳述歸咎于美國官員，停止採取其他可能使我們的外交官遭到騷擾的行動」，「此種行動亦不符合中華人民共和國應盡的義務，即對美國外交官給予應有的尊重並採取一切適當措施來防止對美國外交官自由或尊嚴的任何攻擊。」

報導說，美國大使館未說明「虛假陳述」所指步的具體事件，但這條推文被普遍認為是在針對《環球時報》不久前發出的一篇文章。

這篇由《環球時報》旗下自媒體團隊「補壹刀」發表的文章引述未具名「國際某知名運動品牌的供應商」的話說，美國駐廣州總領事館的時任領事葛明希（Sheila Carey）和安德魯．希拉（Andrew Chira）在去年的一場酒會上稱「新疆沒有問題」，並說美國「炒作」此事是為了破壞中國民族關係，分裂新疆，使「中國政府徹底深陷泥潭」。這位不具名人士在文章中還表示，自己「去過新疆，每次都是很好的旅行，根本沒有什麼種族滅絕、迫害的事情」。

報導說，近年來有關新疆種族問題的研究與國際媒體報導很多，甚至有從再教育營洩漏出來的圖片與機文件，這些新聞機構各自對這批文件進行了獨立核實，報導引起不少關注。但是中國指新疆的措施是「反恐」，否認有侵犯人權的問題。

而《環球時報》的文章發出前幾天，一個新註冊的帳號在推特發布有關葛明希和希拉否認新疆人權侵犯傳言的推文，並稱炒作新疆問題根本是為了服務於華盛頓的長遠政治和經濟利益。中國外交部發言人趙立堅也在記者會上，多次要求美方就此「做出一個合理的解釋」。

《美國之音》說，這不是中國第一次要求美國反證自己的清白，今年3月俄羅斯公佈一系列有關美國生化實驗室的虛假信息後，中國外交部以及外交官們多次幫助宣傳這些陰謀論。美國做出反駁後，中國在國內社交媒體上屏蔽了美國的說法，並同時繼續要求美國做出解釋。