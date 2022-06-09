中台灣首條捷運路線，行經台中市五權西路上的捷運綠線南屯站。（盧金足攝）

南屯區內的國際大型連鎖賣場，購物方便，人潮帶來錢潮。（業者提供／盧金足台中傳真）

鉅陞建築團隊5期規畫中的新建築個案，緊臨國立台灣美術館屬國家級美術館，也是國美特區的文化亮點。（盧金足攝）

台中市5期重畫區近年來土地釋出稀少，推案更顯搶手，鉅陞建築團隊預備在5期推出不同以往的建築個案，地段價值上，右擁國美特區、左攬3座公園優勢條件，還有中台灣首條捷運路線行經的捷運綠線南屯站，搭乘捷運方便快速，入住「五權西路」燙金門牌，更將宜居陽台引入規劃，以擎天花園特色打造台中5期核心新地標。

海悅國際專案經理林大又表示，鉅陞建築團隊選在台中市5期五權西路上規畫新建築個案，預計第3季進場，目前5期重劃區房價坐5望6，在當前台中市很多推案往蛋白區發展，「五權西路」蛋黃區的建案更加值。

「市區是最好的投資置產區塊，現成的生活機能，建設到位，市區房子不用等」，林大又說，鉅陞建築團隊以在台中市的建案經驗，用心規畫綠化特色，也發現台中市建商蓋的房子品質、工法俱佳，加上台中位在台灣中心點，交通四通八達，所以鉅陞建築團隊不只到台中插旗，還在台中市設立分公司，代表看好台中深耕台中的行動力。

這幾年深耕台中市的鉅陞建築團隊，看好房市發展，有精準獨到的選地哲學，繼南青山NO.1-嵐青館、NO.2-嵐山館、NO.3-青山絵打造亮眼銷售佳績，這一次更走入繁華5期，將推出凸顯擎天花園特色的新建案。

這2年多來，全球受疫情衝擊，國際原物料全面上漲等因素影響，全台房市火熱，價量齊揚，加上台商等資金持續回流，營造成本不斷攀升，不動產再次成為最保值的置產目標。

鉅陞建築團隊5期規畫中的新建築個案，緊臨國立台灣美術館屬國家級美術館，南屯區還有文心森林公園，占地達8.88公頃，園區內的圓滿戶外劇場常有藝文活動，同在五權西路上的捷運綠線南屯站（文心五權西路站），為中台灣首條捷運路線，台中市進入捷運時代，為大眾交通運輸再添快速選擇。

林大又強調，近半年來，6都建物買移轉數已創近9年新高，其中，台中市整體交易量年增名列第2，土地交易量5年內暴增9成，台中市政府招商引資績效與就業機會增加，外縣市民眾移居來台中，可以見出一座城市的潛力與榮景。

近1年來台中市的發展，南屯區人口成長率高，土地交易購買力道強勁，房屋買賣移轉棟數也具10％以上成長率，整體房價更是大爆發，年初已站上5字頭，建商直言，「好地段加上知品牌建商，更有可能上看6字頭」。

位於南屯的5期重劃區，因長期發展完善，加上完整大規模土地難以取得，區內發展出成熟的公益、大墩、精明、精誠等商圈，人潮帶來錢潮，年初更創下最高總價土地交易記錄，帶動不動產的投資效益。