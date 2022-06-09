桃捷提供3種不同出租方案，租賃期間最短1年，最長期限為6年。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園捷運公司自2019年開始在各車站、機廠與變電站設置光纖電路傳輸系統，應用於通訊設備包括故障回報、閉路電視與無線電等系統中，今年5月31日更通過國家通訊傳播委員會（NCC）核定並核發公眾電信網路審驗合格證明，除自行使用外，也開放有需求的業者承租。

桃捷通過NCC核發公眾電信網路審驗合格證明，成為全台軌道業第2間自建光纖系統並獲執照的捷運公司。桃捷表示，共建置總長度50.8公里的光纖電路，範圍涵蓋台北、新北與桃園市共21座車站，部分光纖電路自行使用外，也規畫80芯開放需求業者承租，包括電信、資訊或企業。

電信業者可藉此預防訊號中斷時，達到即刻啟動備援訊號效果，資訊業者或企業用戶，可藉光纖直接將資訊傳至鄰近沿線車站的分部資訊機房，達保密傳輸效益。

桃捷提供3種不同出租方案，包括分段出租、全段出租與批量出租，租賃期間最短1年，最長期限6年，用戶可依所需使用距離和數量提出申請。