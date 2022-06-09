歐盟研擬禁俄羅斯原油，加以中國大陸解封用油需求增加，布蘭特原油回升到每桶123美元，國內本難逃漲油價壓力。不過日本政府近期撥款補貼汽油，售價反跌，基於「亞臨最低價」原則，導致中油下周汽柴油價預計跟著凍漲，民眾荷包受惠，但苦了中油。

很難想像，國內從3月14日95無鉛牌價飆到33.1元後，到現在都沒有再漲過價，目前95每公升31元、超級柴油27.3元，雖然還是貴，但實際有8.8元沒有漲到。

原因一方面主要是前陣子原油有稍微回落，二方面是中油祭出「維持亞臨最低價」與「平穩措施」兩道緩衝鎖，光汽油每公升就吸收了6.6元，三是政府貨物稅減徵2.2元。

可是近期受到俄烏戰爭影響，中國解封，伊朗、沙烏地等產油國供貨或增產有問題，原油價再度回升，依據國內浮動油價機制，下周汽柴油價必須調漲。

但是日本通過緊急經濟對策，砸1.5兆日圓平抑油價，對石油公司補貼讓汽油不漲反降，導致日本汽油稅前價已經與台灣相近。依照國內亞臨最低價機制，中油如漲價售價將超過日本，因此預估下周汽柴油將無法漲價，維持不調。

對此中油也無奈，但說因為外銷價還不錯，煉油價差也很好，且真正貴的油還沒進來，油品加減之下還是有小賺，只是天然氣實在是大虧。目前油價就是照機制走，長期希望俄烏戰爭趕快結束，價格回穩。