諸聖教堂遺址目前挖掘可見扶壁、部分中殿與正方形後殿的石造遺構，考古團隊挖出當年日式磚砌方型結構的三格標準化糞池，在石材基石上特別顯眼。（黃子明攝）

位於今和平島平一路的諸聖教堂考古遺址，目前挖掘可見扶壁、部分中殿與正方形後殿（後）的石造遺構，教堂牆基平均寬2公尺，直接建立在海岸岩盤上，相當堅固。（黃子明攝）

諸聖教堂遺址目前挖掘可見扶壁、部分中殿與正方形後殿的石造遺構，考古團隊挖出當年日式磚砌方型結構的三格標準化糞池，在石材基石上特別顯眼。（黃子明攝）

台灣第一座天主教堂「諸聖教堂」在基隆和平島出土，10日起對公眾開放，現場結合增擴實境（AR）等互動數位科技，呈現考古資料推定的教堂外貌，還原當年傳教士入葬等畫面。（黃子明攝）

位於今和平島平一路的諸聖教堂考古遺址，目前挖掘可見扶壁、部分中殿與正方形後殿（左）的石造遺構，後殿空間雖較小，但對任何教堂來說都很重要，是祭壇所在，也是舉辦彌撒的地點。（基隆市文化局提供）

和平島諸聖教堂考古遺址現場出土文物相當豐富，考古團隊挖掘推測身分為當時來台傳教士的歐洲人遺骸。（基隆市文化局提供）

和平島諸聖教堂考古遺址現場出土文物相當豐富，考古團隊挖掘推測身分為當時來台傳教士的歐洲人遺骸。（基隆市文化局提供）

和平島諸聖教堂考古遺址現場出土文物相當豐富，考古團隊挖掘推測身分為當時來台傳教士的歐洲人遺骸。（基隆市文化局提供）

台灣第一座天主教堂「諸聖教堂」在基隆和平島出土，10日起對公眾開放，現場結合增擴實境（AR）等互動數位科技，呈現考古資料推定的教堂外貌，還原當年傳教士入葬等畫面。（黃子明攝）

台灣第一座天主教堂「諸聖教堂」在基隆和平島出土，10日起對公眾開放，工作人員正在測試整理相關展示設施。（黃子明攝）

台灣第一座天主教堂「諸聖教堂」在基隆和平島出土，10日起對公眾開放，工作人員正在測試整理相關展示設施。（黃子明攝）

位於今和平島平一路的諸聖教堂考古遺址鄰近基隆港區，原為台灣造船公司基隆廠區停車場。（基隆市文化局提供）

諸聖教堂考古遺址位於今和平島平一路，目前現場已搭設開放式帳篷。（黃子明攝）

台灣第一座天主教堂「諸聖教堂」在基隆和平島出土，10日起對公眾開放，基隆市文化局透過增擴實境（AR）等互動數位科技，呈現考古資料推定的教堂外貌。（基隆市文化局提供）

荷蘭製圖師布拉克（Jan Gerbrantsz Black）1629年繪製的雞籠與淡水間的海岸圖，位於聖薩爾瓦多城左上方的建築物，有學者認為可能就是諸聖教堂，這也是荷蘭人對此教堂的第一筆紀錄。（基隆市文化局提供）

埋藏地底300餘年的台灣第一座天主教堂遺構在基隆和平島出土，遺址現場6月10日起對公眾開放，現場結合「增擴實境」（Augmented Reality，簡稱AR）等互動數位科技，呈現考古資料推定的教堂外貌，還原當年傳教士入葬等畫面。 西班牙在1626至1642年間殖民北台灣，不僅在基隆和平島建立「聖薩爾瓦多（San Salvador）」城堡，並於附近興建一座教堂，這座由天主教明道會傳教士興建的諸聖教堂（Todos los Santos Church），曾在1642年荷蘭與西班牙爭奪北台灣控制權的雞籠戰役，關押戰敗的西班牙戰俘400餘人，見證台灣荷西殖民鬥爭歷史，後經數百年戰亂與基隆港開發終致消失無蹤；2018年受基隆市文化局委託，清大人類學研究所所長臧振華與台大西班牙籍教授鮑曉鷗、西班牙考古學者Maria Cruz Berrocal合作，率考古團隊正式在教堂遺址開挖至2020，再歷時2年規畫整建，成為基隆新的歷史景觀。

位於今和平島平一路的諸聖教堂考古遺址，目前挖掘可見扶壁、部分中殿與正方形後殿的石造遺構，後殿空間雖較小，但對任何教堂來說都很重要，是祭壇所在，也是舉辦彌撒的地點，不過仍難以斷定整體形態與外觀；據研究指出，西班牙士兵在1632年才在淡水河上游找到石材，學者據此推斷，教堂始建規模應該十分小巧，材料簡陋，後來改建才用石材；教堂牆基平均寬2公尺，直接建立在海岸岩盤上，相當堅固，符合西班牙大航海時期在亞洲所建教堂風格，除了宗教用途，也兼可躲避禦敵。

遺址現場目前出土文物相當豐富，歷史跨度極長，除了挖掘推測身分為當時來台傳教士的歐洲人遺骸，還有平埔族巴賽人孩童甕棺，物件包括荷西時期金屬十字架及金屬帶扣和鈕扣、清代房舍殘跡與瓷器、日式舊酒瓶，文化地層有距今400至2000年前鐵器時代十三行文化的煉鐵爐壁殘件，以及距今3000年前圓山文化的素面紅陶殘片、玉錛等；台大教授鮑曉鷗等人研究則指出，和平島考古遺址可發現，當地人類活動始於距今4500-3500 年前的訊塘埔文化。

這座西方宗教來台傳教歷史具有特殊意義的教堂，數百年間除了遭逢多次戰亂受損，後來日本造船廠員工宿舍直接建在教堂基礎上，考古團隊挖掘出當年日式磚砌方型結構的三格標準化糞池，在石材基石上特別顯眼，戰後還長年隱身台灣國際造船（台船）基隆廠停車場下，堪稱命運多舛。 如今遺址重見天日，雖然全貌不可得，但透過出土遺構，配合專屬APP增擴實境、現場玻璃眺望板融合繪本圖文、語音導聆等設施，仍可略窺基隆在大航海時代的歷史場景。