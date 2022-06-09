瞄準夏日親子旅遊旺季，飯店紛紛為親子客群打造室內或戶外的有趣方案，台北晶華酒店即日起至6月30日推出「晶華親子郵輪．城市安心露營假期」住房優惠，下榻佔地17坪、擁有私人露臺及野營佈置的家庭房，還附贈露營時不可缺少的火烤棉花糖及益智桌上遊戲組，退房時還能把全新兒童帳篷帶回家，2人成行、加贈2位12歲以下孩童免費入住，含柏麗廳自助式早餐，每房每晚5980元起。

除了房內的主題玩樂活動，小朋友們入住時會收到一份「晶華尋寶行動」探險卡，住宿期間可以依據線索尋找藏於酒店內各處的寶物貼紙，成功尋獲6張貼紙即可兌換專屬禮品；晚間氣溫轉涼後，爸爸媽媽則可以帶著孩子到位於頂樓的露天溫水游泳池，在戲水的同時，還能觀賞「星空電影院」每日播映的好萊塢精采大片，讓大人享受都會霓虹中的閒適自得，小孩也能透過一整天的豐富活動盡情放電、玩樂。

入住「晶華親子郵輪．城市安心露營假期」專案可獲贈露營時不可缺少的超人氣點心「S’more火烤棉花糖DIY組合」。（台北晶華酒店提供）

礁溪寒沐酒店則以夏令營模式在7、8月的指定日期首次推出「馬上奔馳、海上探險」3天2夜專案，針對6歲以上的兒童規劃2種不同的海陸課程，分別為烏石港碼頭「遊艇自駕」化身小小航海王，以及宜蘭大洲馬場「馬術活動」體驗當小騎士的樂趣；晚上則入住頂級度假飯店享受溫泉與美食；3天2夜1泊2食每房2萬6500元起，包含每位兒童的戶外課程、館內趣味互動遊戲、活動期間的餐食住宿與交通，以及1位家長陪同入住「日式詠泉居」的房費與餐費。

礁溪寒沐酒店「日式詠泉居」客房。（礁溪寒沐酒店提供）