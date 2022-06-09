大陸全國政協主席汪洋9日在北京會見近日召開的第二屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」的台灣代表包含前國民黨主席洪秀柱等人時表示，願在堅持「九二共識」基礎上與台灣各黨派、團體與人士就兩岸關係、民族未來等進行民主協商，共同和平發展、融合發展，也希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，反對台獨與外部勢力干涉，共同致力於推進祖國統一。

據大陸央視報導，在此次會面中，汪洋首先代表大陸國家主席習近平，對交流研討活動的成功舉辦表示祝賀，並對前來參加活動的台灣嘉賓表示歡迎。而洪秀柱等出席台灣代表也先後發言。

汪洋表示，今天有中國共產黨的堅強領導、有習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指引、有中國特色社會主義制度的有力保障、有改革開放40多年積累的物質基礎，實現民族復興進入不可逆轉的歷史進程。

汪洋表示，祖國統一是歷史大勢，也是實現中華民族偉大復興的必然要求。既有和平統一的戰略定力，也有維護國家主權和領土完整的堅強意志。

汪洋強調，願在堅持「九二共識」的基礎上與台灣各黨派、團體和人士就兩岸關係和民族未來展開廣泛深入的民主協商，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，並願意為台胞來大陸就業、創業、興業創造良好條件。

汪洋表示，也希望廣大台灣同胞始終站在歷史正確的一邊，深明大義、仗義執言、奉義而行，旗幟鮮明反對台獨與外部勢力干涉，共同致力於推進祖國統一、實現民族復興的歷史偉業。