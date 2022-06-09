《國防新聞》（Defense News）8日報導，消息人士證實，在台灣因俄烏戰爭而實施半導體禁運下，俄羅斯MCST公司確實準備改於國內生產晶片，但由於俄羅斯製程技術遠不如台灣，將仍無法獲得先進晶片。

根據報導，負責生產Elbrus處理器的俄羅斯MCST公司先前表示，其可能將本來交給台積電生產的晶片，轉為由位於莫斯科綠城（Zelenograd）的晶圓代工廠負責， MCST行銷副總監特魯施金（Konstantin Trushkin）也曾提到此事。

一名曾參與官方工作的未具名俄羅斯分析師告訴《國防新聞》，該國確實有上述想法，並稱該晶圓代工廠有能力獨自供應當地國防承包商所需，但承認在撤離台灣後，晶片品質將面臨下降。

《國防新聞》表示，該代工廠由俄羅斯技術國家集團（Rostec）和AFK Sistema集團掌控；業內人士估計，其最多僅有能力使用90奈米製程技術，遠遠落後於台積電目前的5奈米製程，以及準備推出的3奈米製程。

俄羅斯貿易部副部長許帕克（Vasily Shpak）曾聲稱，MCST撤離台灣的決定「並非悲劇」。可能的獲益者包括俄羅斯技術國家集團，因為其長期遊說俄羅斯政府於國內建立半導體製造能力，不過連該國副總理波瑞索夫（Yuri Borisov）都曾承認自家晶片工業基礎薄弱。

也有俄羅斯企業提議在中國大陸建立代工廠，因為後者正投入巨資發展半導體製造能力；不過莫斯科智庫「戰略與技術分析中心」（CAST）主任普霍夫（Ruslan Pukhov）指出，依賴中國大陸可能無法讓狀況獲得太大改善，認為促進國內半導體工業發展的最佳方式是為廠商減稅。