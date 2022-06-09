新北市第七義消大隊大隊長許承煬則認為昨日議員參選人彭一書利用新北市義消人員名義對「恩恩事件」的發言深感不妥。（摘自許承煬臉書）

新北市2歲童恩恩案持續延燒，民進黨立委江永昌透過臉書表示，「是否繼續掩蓋真相，只在市府一念之間！」恩恩被奪走生命的真相涉及生命與親情，新北市府必須提供給恩恩父母；基層量能是否充足的系統性問題則涉及公共治理，新北市府更是有義務向社會交代。

江永昌表示，新北市府必須交代真相的2個層面，恩恩被新冠肺炎和政府遲誤奪去了幼小的生命。新北市政府必須在2個層面說清楚真相，孩子死亡的「全部真相」為何藏在黑盒子裡、不讓父母知道？市府高層又是否有提供足夠量能給基層消防、醫療、衛生，還是放任基層人員一次次累垮、又一次次成為眾矢之的？

江永昌表示，基層量能是否足夠？新冠肺炎在台灣已經肆虐2年，新北市府理應逐步充實地方防疫量能，因此新北市府必須說明：4月14日當天中和衛生所人力配置如何？開幾線電話接受民眾通報？處理了幾件確診案例？此外，橫向聯繫是否順暢及時？是「誰」不讓父母知道孩子怎麼走的？

他說，在接獲恩恩爸爸要求提供資料的申請後，衛福部疾管署第一時間提供家長與1922通話與通聯記錄的錄音檔與內容譯文。反觀新北市政府卻是編造理由刁難。報案電話不提供錄音檔、只允許在指定地點聽，至於消防局、衛生局、衛生所彼此間的橫向聯繫內容更是直接拒絕提供。同樣是電話聯繫內容，為何中央立即提供，地方卻遮遮掩掩？

此外，新北市第七義消大隊大隊長許承煬則認為昨日議員參選人彭一書利用新北市義消人員名義對「恩恩事件」的發言深感不妥，他說，彭一書雖為新北義勇消防人員，但更是「議員參選人」，其個人意見不能代表全體義消同仁想法，更不應利用義消身份上節目來發表意見影響視聽，企圖賺取聲量達到選舉目的。

許承煬說，我們非119 勤務中心處理報案的人員，也不了解相關作業規定，應該尊重他們當事人的想法，實不應該隨意發表言論影響大眾的想法，要求市長和局長公布錄音檔案。恩恩事件後，大家都雖至表同情，但外界已充斥眾多揣測和解讀，現在既已進入司法程序，就全權交由司法單位偵辦處理，等待司法做出判決。