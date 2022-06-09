新北中和2歲男童恩恩確診過世事件延燒，恩恩爸表示，1922橫向聯繫花了143分鐘讓他無法接受，民進黨發言人黃彩玲今指出，今年4月新北市副市長劉和然曾說，「疾病緊急送醫撥打119最快」，現竟為幫侯市長粉飾太平，就甩鍋給1922，對此，新北市副發言人張紹斌晚間在臉書貼文反嗆：「黃發，你是在哈囉嗎？不知道發言時間點是在恩恩事件發生之後嗎？發言的人也不是劉和然副市長喔！」認為民進黨最擅長「倒果為因」。

張紹斌說，4月14日當天，恩恩家屬遵守中央的制度，經過層層通報，中央制度明顯出了嚴重紕漏！然而生命分秒必爭，新北市衛生局長陳潤秋在4月16日率先建議，有緊急需求，都可直接撥打119，完全合情合理，不知道民進黨是覺得哪裡有問題？

張紹斌表示，中央顯然也聽到了新北市的呼籲，緊急在恩恩事件發生後，4月20日放寬就醫交通方式。如原本的政策沒問題，為何中央要修改？既然修改了，是不是就代表原本的政策錯誤？遺憾的是，至今沒有聽到中央一句道歉。「甩鍋的不是別人，正是你們自己人！」