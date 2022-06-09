工業電腦廠樺漢（6414）9日公布5月合併營收，達84.3億元，月增3.1％，年增14.8％，繳出雙增佳績，且是連七個月年增雙位數成長。累計前五月合併營收408.1億元，較去年同期成長18.1％，同步改寫同期新高紀錄。

樺漢表示，大陸防疫管制鬆綁、全球解封，在料況供貨穩健下，主要客戶的需求持續回溫，挹注三大事業體的5月營收皆呈年增率正成長，分別設計製造3.4％、品牌通路4.4％、系統整合33.0％，尤其是樺漢個體5月營收更遞出月增57.2％、年增31.2％的高水準。

此外，樺漢目標為超前布署搭建IPC3.0雲地整合轉型升級平台，台灣供應鏈要與世界接軌，必須積極融合集團三大事業以及合作夥伴的產品技術、資源整合，齊心搶攻全球數位轉型支出有高達1.8兆美元的龐大商機。

展望2022年，樺漢對於營運可望遞出逐季成長深具信心。樺漢集團今年在三大事業體穩健擴大營運規模的基礎上，持續強化個體營運表現更上一層樓，從銷售市場的訂單需求來看，來自北美市場包括娛樂博弈、零售及金融等主要客戶，對於智能零售、金融、彩票機等相關產品的下單力道持續增溫。

100％隸屬於樺漢個體的歐洲匈牙利布達佩斯工廠預計7月正式量產，以及IPC3.0雲地整合轉型升級平台的三大業務版圖持續放大，包括1.企業雙轉型：數位轉型、綠色轉型，2.雲軟硬整合：工業元宇宙、淨零元宇宙，3.供應鏈重組：綠色供應鏈、製造與運營在地化等，不僅助力集團與個體合計在手訂單金額從目前逾1,300億元進一步向上攀升、且整體訂單能見度可達2025年，預料將提振樺漢個體營運持續成長，為集團整體營運帶來正面挹注。