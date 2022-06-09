中共總書記習近平近日在四川省考察時表示，要克服經濟困難，保持人心穩定，堅持「動態清零」不動搖，鞏固住來之不易的疫情防控結果。

習近平稱，要高效做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作，堅決克服目前經濟發展面臨的一些困難；做好就業、社會保障、貧困群眾幫扶，做好保持社會穩定各項工作，保持人心穩定，保持社會大局穩定。

他表示，當前各地區各部門要努力保持平穩健康的經濟環境，國泰民安的社會環境，風清氣正的政治環境，為中共二十大召開營造良好氛圍。

習近平強調，「堅持就是勝利」，要毫不動搖堅持新冠疫情防控的動態清零方針，抓緊抓實疫情防控重點工作，堅決鞏固來之不易的疫情防控成果。

習近平還表示，四川省要統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，保持經濟穩定發展，保持社會大局穩定，推動治蜀興川再上台階。中國是製造大國，要努力提高自主創新能力，加快向製造強國轉變，中國要強大，各領域各方面都要強起來。