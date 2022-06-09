沒有退路的新北國王，9日回到自家主場新莊體育館面對取得季後賽首輪2勝聽牌的新竹街口攻城獅，靠著湯瑪斯貢獻34分、17籃板的雙十數據，楊敬敏也突破前兩戰低潮轟下23分，國王111比93輕鬆轟退攻城獅，也把首輪戰局追成1勝2敗，雙方G4將於11日進行。

挾著首次季後賽主場優勢，國王開賽就靠湯瑪士連進兩顆三分球，打出8比2開局，不過隨後攻城獅也靠高國豪、辛巴兩人火力追上，可惜怎麼樣也無法追平或超前，打完首節，國王仍以22比20小幅領先，但到第2節開始局面改變了。

因為前兩戰表現優異的李家瑞，次節開始連進兩顆三分球，反讓攻城獅26比22超前，隨後更領先到5分，但國王也靠洪楷傑連拿6分，打出8比0攻勢重新領先，可是攻城獅換靠朱雲豪連兩個漂亮上籃，打完上半場取得53比48領先。

來到下半場，湯瑪士開始大發神威，第3節一個人拿下14分，搭配張文平、洪志善、洪楷傑等人三分外線，幫助國王不僅逐漸追上，甚至取得兩位數超前，打完前3節，國王85比72領先，光在第3節，國王三分球投8中6、單節37分。

國王末節一開始就把領先差距擴大到16分，攻城獅只能趕緊換上辛巴救火，雖一度縮小差距到9分，可是楊敬敏一口氣連進3球，幫助國王打到最後3分24秒，取得102比87大幅領先，戴維斯馬上投進三分球，洪志善上籃命中，擴大國王領先到20分，也讓這場勝負底定。