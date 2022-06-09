國民黨高雄市長提名人選仍未出爐，目前孫文學校總校長張亞中最積極，但尚未正式表態參選；高雄市前副市長葉匡時、李四川，以及國民黨智庫執行長柯志恩、金門立委陳玉珍也都是被點名對象。陳玉珍近日受訪回應：「如果最後是我被選中，那麼自己也願意做符合民意需求的事情。」有網友為此激動大喊：「玉珍不怯戰，讚！」

國民黨秘書長黃健庭7日表示，藍軍高雄市長人選不能再拖，不排除辦理參考式民調。據《中天新聞》報導，陳玉珍近日受訪回應是否有意參選高雄市長一事，她表示，如果有優秀的人才願意出征，那非常好，「如果最後是我被選中，那麼自己也願意做符合民意需求的事情」。

網友則在《中天新聞》該則影片下留言，「玉珍不怯戰，讚」、「呼籲黨高層唯才適用，不要閉著眼睛盡推些廢物出來」、「亞中校長，千萬不要去高雄對牛彈琴，培養在地人才吧」。

值得注意的是，柯志恩今（9）日受訪表示，國民黨主席朱立倫訪美前確實認真告知，高雄市長選舉很多人提到她，盼她慎重思考，並說六都對朱很重要，若可下去選，黨可慎重考量，但柯直言「這真的不是我的生涯規畫」。

柯志恩說，她現在是專職教授，要去選要有心理準備與通盤考量，但黨中央至今無人跟她討論參選可能遇到的狀況或資源等細節，就要她去幻想參選，著手擬定參選白皮書，這不符合她做事風格；也因她訊息不夠，「怎麼回答yes或no？」

柯志恩坦言，她2016年才從政，現在要幫國民黨打高雄這麼大的戰局，「我何德何能」，但若黨中央做一個全面、公正的民調，能夠反映高雄人的看法，才能說服有意參選者與被點名者，若屆時民調勝出的是她，「那我認了」，但她真的不相信。