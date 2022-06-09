西班牙山區近期發生母熊為了保護孩子，與公熊在懸崖邊展開一場激烈廝殺，最後不幸跌落山下。短短40秒的打鬥過程全被攝影機錄下，有網友看了揪心直呼「快救它…」。也因此當地相關單位隨即派人搶救，由於公熊傷勢嚴重最後沒了心跳，而另外的母子目前還在持續搜救。

A mother bear survived a vicious attack by a male in Spain's Cantabrian mountain range, as she tried to defend her cub.



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綜合外媒報導，一顆鏡頭捕捉到西班牙卡斯蒂利亞-萊昂(Castilla y León)自治區山上，一隻母熊帶著熊寶寶翻過山頭，本在遠處虎視眈眈的公雄見狀，立刻向前準備「大幹一場」。母熊為了保護小熊拚了命把公熊支開，雖然論體型、力量都不敵對方，不過本能的母愛化為力量。可以看到影片中兩隻雄在懸崖邊奮力朝對方壓制，母熊死命掙扎躲過攻擊，最後一方猛力一推，雙雙慘跌山崖下。令人揪心的是，母熊最後一刻仍心繫孩子，即使受傷倒在地上也不忘尋找孩子在哪。

報導指出，公熊每到交配季節受體內激素影響，「攻擊性」瞬間高漲，只要遇到異性就會試圖移除周圍影響的事物，這時通常身邊的小熊成了最大受害者。

當局表示，6日隨救難人員進入山中搜索，目前僅尋獲公熊，由於從10米高低方跌落傷勢嚴重，人員到場時已沒了生命跡象；至於母子熊推測可能躲在洞穴避難。