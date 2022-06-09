黃色軍團暑假即將襲捲台灣影迷的心。（UIP提供）

今年暑假，影史最卑鄙、最可愛的壞壞軍團「小小兵」即將來襲，帶來全新動畫喜劇動作片《小小兵2：格魯的崛起》。小小兵凱文、史都華帶著黃色軍團，憑可愛外表，邪而不惡、無厘頭互動風靡全球，系列電影曾締造全球賣破11億美元票房紀錄，經典小小兵招呼語言「Bello！」更是大小朋友都會來上一句，超可愛黃色軍團已滲入影迷的生活中。

《小小兵2：格魯的崛起》故事敘述早在格魯成為邪惡霸主之前，只是個生長在1970年代美國郊區的12歲小男孩，在家裡的地下室密謀要統治世界，和小小兵包括凱文、史都華、蘿蔔和拖拖以及一個新加入的小小兵，組成令人意想不到的壞壞家庭。當格魯變成偶像「壞壞六人組」的死對頭時，小小兵們為了拯救他，試圖學會高強的功夫，格魯這才領悟到就算是宇宙超級無敵大壞蛋也需要朋友的幫助。

在近日釋出的最新預告，有段精彩刺激的開飛機橋段，小小兵凱文、史都華打扮成帥氣機長、蘿蔔則打扮成美麗空姐；毫無飛行經驗的小小兵，一邊拿著飛行手冊一邊哼起交響樂準備起飛，空姐則專業的為乘客服務餐點和安撫小孩。整段開飛機過程超級無厘頭，行李四處飛散乘客驚叫聲連連，搭機體驗可堪稱史上最驚險，連小小兵自己都臉色發綠想吐，還差點被馬桶吸進去。

除了原班配音明星史提夫卡爾、羅素布蘭登和茱麗安德魯絲，將加入包含楊紫瓊、泰拉姬漢森、亞倫阿金…等明星，齊為風靡全球的「黃色軍團」獻聲，台灣訂於7月22日歡樂登場。