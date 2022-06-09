鋒面北移及西南風影響，今天各地降雨趨緩，明（10）日西半部地區有短暫陣雨，午後中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，梅雨大軍正開始緩慢往北撤退，下周日西南風重掌台灣上空，天氣將比這星期好很多。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，隨著太平洋高壓悄悄增強，梅雨大軍正緩慢撤退中，預計周五鋒面會退守到北部外海，但離得不夠遠，各地還是有間歇陣雨，只是雨勢更小、無雨時間也較長，周日起梅雨鋒面會被頂到長江一帶，台灣各地將高溫悶熱，仍須注意山區有午後雷陣雨。

中央氣象局表示，明天（10日）鋒面北移及西南風影響，天氣跟今天類似，西半部地區偶有短暫陣雨或雷雨，午後中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區降雨較為局部。溫度方面，清晨北台灣感受舒適稍涼，低溫約23、24度，其他地方低溫為24至27度，白天各地高溫約30至33度，沒下雨時較溫暖悶熱。

9日、10日定量降水預報。（氣象局）

週六、下週日（11日、12日）鋒面位於台灣北部海面及西南風影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區偶有局部短暫陣雨或雷雨，週六中部以北地區有局部大雨發生的機率；各地氣溫逐漸上升，金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

下週一至下週四（13日至16日）太平洋高壓增強，鋒面北抬至長江流域，台灣附近轉為西南風環境，各地體感溫暖偏熱，下週一、下週二東南部有焚風發生的機率；天氣方面，僅迎風面的中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣型態，下週三、下週四北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。