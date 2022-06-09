《航海王劇場版：紅髮歌姬》尾田榮一郎手繪海報。（台北双喜電影提供）

日本漫畫《航海王》25週年話題不斷，去年歡慶動畫開播滿1000集時宣布第15部全新電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》，由原著作者尾田榮一郎擔任監製，找回航海王首部劇場版的導演谷口悟朗回鍋執導，《推理要在晚餐後》黑岩勉擔綱劇本，黃金陣容讓粉絲引頸期盼，有別於電視動畫的劇情，全新獨立的劇場版將會有新角色現身。

最重要的神秘關鍵人物「Uta」有許多亮點，造型上擁有一白一紅的頭髮跟翅膀，戴著耳機穿著走動感路線，個人海報有一句嗆辣的標語「吶，魯夫，別當海盜了吧」，火藥味十足。「Uta」在日文有「歌」的意思，人物角色設定為世界的歌姬，中文的官方正名為「美音」代表美麗的聲音；航海王官方社群透過全球直播宣布由幫《排球少年》女神球經「潔子學姊」配音的人氣聲優名塚佳織擔綱，她說：「很驚訝我可以得到這個角色，美音是一個天真可愛的人，我很喜歡她在電影裡跟魯夫有一些直接對抗的場景」；歌聲的部分找來以厭世神曲〈うっせぇわ〉（吵死啦）爆紅的神秘女歌手Ado獻唱，不少粉絲表示：「為了Ado可以衝一波」、「聽完主題曲已成粉絲」。

以往用故事跟視覺讓人熱血沸騰的《航海王》這次還要讓粉絲有聽覺上的饗宴，美音作為航海王首位出道偶像，有別以往的動漫宣傳方式，大手筆為美音重金禮聘日本天王天后御用音樂製作人打造歌曲，並且依序曝光MV，還穿插著美音自拍的「日記」影片跟粉絲保持互動，連自拍過程有時會失焦的小細節都仿真，完全比照「真人」大咖歌手開世界巡迴演唱時最高規格待遇；美音也會在日記影片中透漏一些劇場版的關鍵訊息，像第一支影片就跟粉絲分享，在艾利吉亞這座小島，曾經發生過傷心的回憶，她要將這裡變成音樂無所不在的美麗島嶼。

主題曲〈新時代〉如美音在預告裡所說，要利用歌聲讓大家獲得幸福的新時代，該曲由日本電音界流行天王中田康貴結合美音的特色跟Ado的音質量「聲」製作，插曲還有多位不同風格的音樂人參與製作；歌曲點閱率常常破億的「不露臉」歌手Ado極富實力，首次動畫電影配音就獻給航海王，唱腔百變的她也特別為了美音打造專屬聲線，將演唱7首歌曲。除了音樂，身為唱跳歌手的美音在舞蹈的編排也不馬虎，邀請到排舞老師Mikiko，她曾為新垣結衣、星野源在《月薪嬌妻》打造火紅的「戀舞」，這次再為美音設計魔性的舞步，主題曲完整版MV將在6月15日公開。

透過尾田榮一郎親手繪製的電影海報，這次的故事重點會放在「草帽小子」魯夫、美音、紅髮傑克三人身上。正式預告中，魯夫跟美音看起來是分開很久的青梅竹馬，在喬巴跟海賊們拿螢光棒、應援毛巾化身為美音的狂熱粉絲時，他向眾人解釋道美音是紅髮傑克的女兒，呼應前導預告中，紅髮傑克告訴美音「就算分隔兩地，妳也永遠是我的女兒」，讓不少網友開始當起鍵盤柯南，分析個性灑脫的紅髮傑克真的有女兒嗎？這個充滿秘密、對魯夫成為海賊極為重要的男人，這次在電影裡的戲份要變多了嗎？分開的這些年，美音到底去了哪裡？《航海王劇場版：紅髮歌姬》8月19日在台上映。