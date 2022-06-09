美國上周初領失業金人數報22.9萬，高於預期，10年期美債殖利率升至3.060%。美股周四（9日）早盤3大指數開低，道瓊工業指數跌逾百點，那斯達克指數跌約0.5%。

截至台北時間21點35分，道瓊工業指數下跌147.53點（或0.45%），暫報32763.37點；那斯達克指數下跌63.83點（或0.53%），暫報12022.44點；標普500指數下跌19.12點（或0.46%），暫報4096.65點；費城半導體指數下跌10點（或0.33%），暫報3009.1點。

5大科技巨頭漲跌互見，臉書小漲0.5%，網飛下跌逾2%。台積電ADR平盤狹幅震盪，聯電ADR跌逾1%。

美國勞工部周四公布，上周初領失業救濟金人數報22.9萬人，高於預期的20.6萬人；截至5月28日當周，續領失業金人數降至130.6萬人，高於預期的130.3萬人。