美股又領跌，台股9日開低震盪收黑，且外資反手賣超並匯出資金，新台幣貶勢加大，但出口商積極進場拋匯，尾盤趨於收斂，終場收在29.526元兌1美元的逾二周新低，微貶0.6分，已連續六個交易日收低，總成交量放大至16.33億美元。

外匯交易員表示，美股因經濟前景不樂觀預期，四大指數全部收黑，主要是世界銀行（World Bank）及經濟合作暨發展組織（OECD）接連下修今年全球經濟成長預，同時上調通膨預估值達一倍之多。且亞特蘭大聯邦準備銀行追蹤工具顯示，美國第二季GDP季增下調至0.9％，引發市場對經濟衰退擔憂加重。主要亞股跟著一片綠油油，台股一度挫逾百點，最後收跌49點至16,621點，並拖累新台幣貶勢延續。

外匯交易員指出，外資賣超台股100億元，在匯市偏匯出，進一步壓低新台幣，但出口商見到盤中跌破29.6元後，開始積極進場拋匯，使得尾盤貶幅趨於收斂，預期短線還是全看外資動向，決定新台幣升貶，並關注下周聯準會（Fed）利率決策會議結論。